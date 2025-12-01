Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa pijace na kojem se dvojica muškaraca tuku zbog ajvara, a zbog incidenta morala je da reaguje i policija.

Naime, sve se odigralo na jednoj pijaci u Kruševcu, gde je, prema rečima očevidaca koji su objavili ovaj video snimak, rasprava oko tegle domaćeg ajvara ubrzo prerasla u žestok sukob.Prodavci i kupci zatečeni su posmatrali kako dvojica muškaraca razmenjuju uvrede, a zatim i udarce, dok su njihov sukob morali da intervenišu i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Ubrzo je nastala opšta gužva, a pojedini prisutni pokušali su da ih razdvoje, ali bez mnogo uspeha. Video je za kratko vreme izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde korisnici ne prestaju da komentarišu bizarnost čitavog događaja.

Navodni uzrok tuče je ajvar Foto: screenshot X

Video-snimak na kome se jasno vidi u kom trenutku doazi do sukoba, objavio je autor Iks profila "whitesnake1005".

Video naišao na osude

Nakon njihovog sukoba, ubrzo je usledila lavina komentara, gde je većina korisnika osudila njihov sukob.

- To su oni isti koji su se gurali za sve i svašta, od hleba do sadnica trešnje. Naviklo to da se otima, čuči satima i čeka, to im je u krvi. Nije to glad...to je alavost"..."Upravo tako"..."Da znate kako sam srećna što nisam kao oni"..."Pa sad, mislim da sam ja proklet sto zivim sa njima. Njima nije problem - glasili su samo neki od komentara korisnika ove mreže.