Nešto što je onda imala svaka kuća u Jugoslaviji privuklo je veliku pažnju i od običnog oglasa postalo sasvim druga priča sa primesom jugonostalgije i sećanja na mladost i detinjstvo.

Javljali su se ljudi iz svih krajeva nekadašnje zajedničke zemlje samo da kažu da je lepo i da Mirzetu poruče da nikako ne prodaje.

Uz raspitivanje za cenu, pa mogu li sudovi odvojeno i slično, mnogi su mu uglavnom pisali na ovaj način...

 - To se care ne prodaje, to se čuva makar i u šupi

- Meni žao, naš bio u podrumu i uništio se, a sve lijepo što je, veže me za ovu sliku
- Te stvari imaju neku toplinu bar nama koji smo ih imali...

- Nekad je to bila kuhinja, lijepa vremena, svi zdravi i zadovoljni

- Vraća u djetinjstvo.Svaka čast

- Kredenac svi smo imali, jeli za sinijom iz jedne ćase što mati skuha, svi zajedno jeli, sad jedno hoće ono. Niko ne jede zdravu hranu - salame, viršle, tortilje, pice, Mi sve jeli, bili zdravi fala Bogu

- Vrati me u djetinjstvo ljepota za oči

- Koliko samo dimirlija tepsija

Foto: Facebook printscreen/Starudije

Kurir.rs/Facebook Starudije

