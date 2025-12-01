Slušaj vest

Kao i u godinama do sada, kompanija Forma Ideale nastavlja da podržava zaštitu životne sredine i pošumljavanje širom zemlje. U trenutku kada kompanija obeležava 30 godina svog postojanja, sadnice su donirane Botaničkoj bašti Kragujevac kao podrška lokalnoj zajednici, ali i zdravijem i zelenijem gradu.

Botaničkoj bašti donirano je više različitih vrsta sadnica, koje su zasađene uz saradnju i podršku zaposlenih Prirodno-matematičkog fakulteta i kompanije Forma Ideale. Zahvaljujući ovoj inicijativi, građani Kragujevca biće bogatiji za sadnice sledećih sorti: Ilex aquifolium, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Pinus Mugo, Picea omorika, Budimka, Petrovača, Kolauara, Lubeničarka, Kaluđerka, Dunja leskovačka, Dunja vranjska.

Kompanija Forma Ideale na ovaj način nastavlja da podiže svest o tome koliko je važno očuvanje prirode, ali i da promoviše ekološki odgovorno poslovanje, posebno u lokalnoj zajednici u kojoj posluju punih 30 godina. Upravo iz tog razloga, kompanija nastavlja da aktivno sprovodi akcije ozelenjavanja gradova u celoj zemlji, dok je, do sada sadnja realizovana u više od 20 gradova.

Osim donacije sadnica, Forma Ideale će nastaviti da aktivno podržava ekološke inicijative i inspiriše svoje zaposlene, ali i sve činioce u društvu da ujedinjeni možemo da dođemo do značajnijih rezultata.

