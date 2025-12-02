Slušaj vest

Bogdan Danilović koji se pre nekoliko meseci preselio na Tajland otkrio je koliko košta život na toj destinaciji.

On je nedavno dobio i prvu kaznu, morao je da plati 13 evra za saobraćajni prekršaj koji je učionio.

- Evo koliko me koštalo prvih mesec dana života u gradu Čijang Maj. Smeštaj. Za 480 evra iznajmljujem skroz opremljenu kuću sa dve sobe, kuhinjom i velikim dvorištem. Prevoz. Ovakav skuter me košta 210 evra - ispričao je on.

Kombinacija kuvanja i odlazaka u restorane ga košta 400 evra.

- Ulaz u nacionalne parkove i vodopade je besplatan ili se plaća par evra. Ulazak u većinu hramova je takođe besplatan, a klubovi su veoma pristupačni. Tako da 150 evra je dovoljno. Ostalo viza, teretana, šoping, frizer oko 150 evra. Ukupno 1.050 eura. Da li vi trošite trenutno više ili manje od ovoga? - upitao je on svoje pratioce.

Korisnici su ga ispravili da nije dobro izračunao, te da to što je nabrojao iznosi 1.390 evra.

- Živeo sam, realno možeš naći i jefitniji smeštaj. a nemaš potrebu ni za skuterom. Taksi je jeftin - navodi se u jednom od komentara.

Jedan korisnik naveo je da mesečno troši više novca, a da ne uživa ni približno kao Bogdan.