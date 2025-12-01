Slušaj vest

Femicid je mračna strana našeg regiona. On više nije periodična vest, već zastrašujuća svakodnevica. Statistika je poražavajuća, a jeziva realnost koja se ponavlja toliko često rizikuje da postane nevidljiva. Još više boli to što žene najčešće stradaju od ruke nekoga koga su volele.

Kada sistem zakaže, da li kao društvo moramo da reagujemo? Odgovor je „DA“, ali kako? Tako što nećemo okretati glavu i zatvarati oči, već ćemo se uputiti u to kako da prepoznamo signale upozorenja u svojoj okolini. U regionalnoj kampanji „Dok nas smrt ne rastavi“ sa ciljem prevencije femicida udružili su se Autonomni ženski centar iz Srbije, Autonomna ženska kuća iz Hrvatske, Fondacija Udružene žene iz Bosne i Hercegovine, Nacionalna mreža za okončanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz Severne Makedonije, Društvo za sprečavanje nasilja u sportu i nasilja u porodici iz Slovenije, Centar za ženska prava iz Crne Gore, Alijansa za zaštitu od porodičnog nasilja iz Bugarske i Centar za rodnu ravnopravnost i razvoj iz Albanije.

Kampanja je usmerena na informisanje i edukaciju javnosti kako uočiti obrasce ponašanja koji najčešće vode do femicida i na koji način pomoći nekome ko je u potencijalnoj opasnosti. Ona predstavlja apel zajednici da prepozna i deluje preventivno kako bi se sprečili budući slučajevi femicida. Kampanju je osmislila agencija McCann Beograd, a sprovodi se uz podršku kreativnih i medijskih timova iz regiona koji zajedno čine AMA Group: McCann Zagreb, McCann Ljubljana, McCann Sarajevo, McCann Skoplje, McCann Podgorica i McCann Tirana, UM Beograd, UM Zagreb, UM Sarajevo, UM Podgorica, UM Skoplje, UM Sofia i UM Tirana. Partneri kampanje su agencija Two Rivers i NN Media Production. Crna venčanica tuguje i upozorava „Naš izazov bio je da femicid ne ostane na nivou poražavajuće statistike, već da poruka prodre do srca, probudi empatiju, razbije zid ravnodušnosti i pozove na akciju. Preokrenuli smo belu venčanicu, kao univerzalni simbol ljubavi, u crnu. Ta inverzija nije samo vizuelna, već idejna: ono što je nekada značilo srećan početak, sada upozorava na kraj koji ne sme da se dogodi. Taj simbol je namerno grub, dramatičan, neprijatan za oko. Crna venčanica na ulici deluje kao prizor koji ne bi trebalo da postoji, baš kao što ni femicid ne bi trebalo da postoji. Taj sudar očekivanog i zabranjenog odmah otvara pitanja, izaziva reakciju, a to je prvi korak ka promeni,“ kaže Jana Savić Rastovac, kreativna direktorka McCann Beograd.

Foto: Promo







Višeslojna kampanja koja traje: od tihe provokacije do snažnog pokreta U saradnji sa modnim dizajnerima iz regiona, Marijom Tarlać, Miomirom Jelčićem, Mateom Benedeti, Borisom Ćalićem, Edisom Palom, Adnanom Hajrulahovićem Haadom, Monikom Kocarevom i Ilirianom Baša, nastalo je osam unikatnih crnih venčanica.

Modeli su u njima izašli na centralne ulice osam glavnih gradova. Stajale su tiho i nepomično, držeći u rukama bukete. Svaki cvet predstavljao je jedno ime, priču o jednom životu koji je nestao. Misteriozne žene u crnim venčanicama izazvale su ozbiljni polemiku. Šta je ovo? Ko su one? Zašto su tu? Tišina je i dalje bila zaglušujuća. Nakon nekoliko dana, kampanja je predstavljena javnosti na događajima u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Sarajevu, Skoplju, Ljubljani, Sofiji i Tirani i otkrivena je istina. Crna venčanica nije novi modni krik, već glas protiv tišine koja ubija. „Kada kreiramo i realizujemo društveno odgovorne kampanje, ne komuniciramo samo ideje, već vrednosti. Na osam tržišta delimo iste probleme, ali i istu odlučnost da ih menjamo. Ovo je prva zajednička regionalna kampanja za borbu protiv femicida i pokazuje da granice nestaju kada se ujedinimo oko onoga što je važno. Ovakve kampanje su glas onih koje ga više nemaju i poziv da ne zatvaramo oči, već da reagujemo,“ dodaje Maja Antić, CEO AMA Group. Društvene mreže ujedinjuju i pozivaju na akciju