Sve više građana poslednjih dana žali se da im iz podruma nestaju novogodišnje jelke, pa su mnogi neprijatno iznenađeni kada shvate da ih je neko ukrao baš uoči praznika.

To se desilo i Milici, koja je o ovu neprijatnost podelila na Tiktoku.

- Da li vam se nekad desilo da vam ukradu jelku? E pa nama se to juče desilo, zapravo nisu je ukrali sigurno juče nego ko zna kad, ali to je jelka koju smo kupili prošle godine jer smo hteli da zamenimo onu staru koja je bila malo oštećena - ispričala je Milica.

Kada su izvadili sve ukrase koje su godinama skupljali, shvatili su da jelke nema.

Jelke na meti lopova Foto: Shutterstock

- Nastala je uzbuna, mi smo krenuli da tražimo jelku svuda. Međutim, jasno je da je neko uzeo, tako da sam ja kao malo dete počela da kukam i muž je rekao da idemo da kupimo novu jelku. Pronašli smo divnu jelku, iskreno oduševljena sam. Nisam očekivala da ću ovo pričati uz ovaj snimak, ali nažalost to se desilo, ali svako zlo za neko dobro - dodala je.

Kako se može primetiti u komentarima, ona nije jedina kojoj je jelka ukradena.

- I nama su ukrali jelku - požalila se jedna korisnica u komentarima.

Osim jelke, lopovi su krali i druge stvari.

- Žao mi je. Nama su ukrali sto za slavu iz podruma zgrade - navodi se u jednom komentaru.