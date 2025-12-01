Sve slave koje padaju u decembru su posne

Decembar u Srbiji tradicionalno je jedan od najsvečanijih meseci u godini, ne samo zbog predstojećih božićnih praznika već i zbog brojnih krsnih slava koje se tada obeležavaju.

Sve slave u ovom periodu padaju u vreme Božićnog posta, pa su prema crkvenim pravilima posne, ali uprkos tome pojedini domaćini i dalje pripremaju mrsne trpeze posebno za Nikoljdan što sveštenstvo često ističe kao veliku grešku, greh i odstupanje od pravila.

4. decembar Vavedenje Presvete Bogorodice (Vavedenje)

Ovo je jedna od najstarijih i najpoštovanijih slava u našoj zemlji. Veruje se da je ovaj dan naročito pogodan za molitve za zdravlje dece i porodice. Trpeza je posna, sa ribom kao centralnim jelom. Mnogi vernici odlaze na liturgiju i pale sveće za žive i mrtve.

Vavedenje je jedna od najstarijih slava u Srbiji Foto: Nimatallah / akg-images / Profimedia

9. decembra slavimo Svetog Alimpija Stolpnika

Ovo je poznata krsna slava u centralnoj i istočnoj Srbiji i slavi se skromno. Vernici veruju da ovaj svetitelj štiti dom od iznenadnih nevolja i bolesti. Trpeza je posna, uz tradicionalnu pšeničnu koljivo i slavski kolač.

19. decembra jedna od najvećih slava u Srbiji

Sveti Nikola iliti Nikoljdan je najrasprostranjenija slava u Srbiji, koju prema nekim procenama obeležava gotovo polovina pravoslavnih porodica. Iako je u Božićnom postu i strogo je posna, mnogi domaćini i dalje pripremaju mrsnu trpezu—što sveštenici ocenjuju kao ozbiljno kršenje crkvenog poretka.

Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

Najvažniji običaji sečenje slavskog kolača i osvećenje koljiva,

dobrodošlica gostiju tokom celog dana

molitva za mir, putnike i moreplovce, jer je Sveti Nikola njihov zaštitnik Slave do kraja zime

Posle decembra, sve do kraja zime (do 20. marta), u Srbiji se obeležava još više značajnih krsnih slava:

14. januar - Sveti Vasilije Veliki je jedna od ve'ih slava kada doma'ini oired tradicionalnih običaja lome i česnicu.

20. januar - Sveti Jovan Krstitelj. Za Jovanjdan se sprema mrsna trpeza.

27. januar - Sveti Sava je školska slava

Sveti Sava je školska slava Foto: Kurir Televizija

Zima u Srbiji tradicionalno je vreme okupljanja porodice, duhovne pripreme i poštovanja svetitelja koji su duboko ukorenjeni u narodni identitet.