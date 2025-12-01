Slušaj vest

Decembar u Srbiji tradicionalno je jedan od najsvečanijih meseci u godini, ne samo zbog predstojećih božićnih praznika već i zbog brojnih krsnih slava koje se tada obeležavaju.

Sve slave u ovom periodu padaju u vreme Božićnog posta, pa su prema crkvenim pravilima posne, ali uprkos tome pojedini domaćini i dalje pripremaju mrsne trpeze posebno za Nikoljdan što sveštenstvo često ističe kao veliku grešku, greh i odstupanje od pravila.

4. decembar Vavedenje Presvete Bogorodice (Vavedenje)

Ovo je jedna od najstarijih i najpoštovanijih slava u našoj zemlji. Veruje se da je ovaj dan naročito pogodan za molitve za zdravlje dece i porodice. Trpeza je posna, sa ribom kao centralnim jelom. Mnogi vernici odlaze na liturgiju i pale sveće za žive i mrtve.

Ikona Vavedenja Presvete Bogorodice
Vavedenje je jedna od najstarijih slava u Srbiji Foto: Nimatallah / akg-images / Profimedia

9. decembra slavimo Svetog Alimpija Stolpnika

Ovo je poznata krsna slava u centralnoj i istočnoj Srbiji i slavi se skromno. Vernici veruju da ovaj svetitelj štiti dom od iznenadnih nevolja i bolesti. Trpeza je posna, uz tradicionalnu pšeničnu koljivo i slavski kolač.

19. decembra jedna od najvećih slava u Srbiji

Sveti Nikola iliti Nikoljdan je najrasprostranjenija slava u Srbiji, koju prema nekim procenama obeležava gotovo polovina pravoslavnih porodica. Iako je u Božićnom postu i strogo je posna, mnogi domaćini i dalje pripremaju mrsnu trpezu—što sveštenici ocenjuju kao ozbiljno kršenje crkvenog poretka.

Sveti Nikola
Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

Najvažniji običaji

  • sečenje slavskog kolača i osvećenje koljiva,
  • dobrodošlica gostiju tokom celog dana
  • molitva za mir, putnike i moreplovce, jer je Sveti Nikola njihov zaštitnik

Slave do kraja zime

Posle decembra, sve do kraja zime (do 20. marta), u Srbiji se obeležava još više značajnih krsnih slava:

  • 14. januar - Sveti Vasilije Veliki je jedna od ve'ih slava kada doma'ini oired tradicionalnih običaja lome i česnicu. 
  • 20. januar - Sveti Jovan Krstitelj. Za Jovanjdan se sprema mrsna trpeza. 
  • 27. januar - Sveti Sava je školska slava 
Sveti Sava
Sveti Sava je školska slava Foto: Kurir Televizija

Zima u Srbiji tradicionalno je vreme okupljanja porodice, duhovne pripreme i poštovanja svetitelja koji su duboko ukorenjeni u narodni identitet. 

Ne propustiteDruštvoMNOGI DOMAĆINI PRAVE OVE GREŠKE NA SLAVI, A NE ZNAJU DA SU VELIKI GREH! Jedna od njih se tiče i trpeze, obratite pažnju na 4 stvari
Slavski kolač na slavskoj trpezi
DruštvoOVO SU NAJVEĆE SLAVE U SRBIJI! DETALJNI SPISAK OBIČAJA KOJE TREBA ISPOŠTOVATI: Svi domaćini ovo treba da znaju, u jednom greše čak i sveštenici
Slavski kolač, sveća, vino i ikone Svetog Jovana, Svetog Nikole, Svetog Aranđela i Đurđica
ZanimljivostiKako se pravilno lomi slavski kolač? Sveštenik objasnio pravila pa istakao gde Srbi mahom greše
Muškarac vinom preliva slavski kolač
ZanimljivostiStranac prvi put bio na krsnoj slavi, pa još uvek ne može da dođe sebi: "Nekako sam preživeo sve te rakije"
Slavski kolač na slavskoj trpezi

Kada se slavi slava u kafani vlasnici rade neverovatnu stvar sa ikonama  Izvor: kurir televizija