Jelena Rajković (20) iz ivanjičkog sela Katići podno planine Mučanj već je izabrala svoj životni put.

Dok su njeni vršnjaci okrenuti tehnologiji i traže priliku u gradu, ona svoju šansu vidi u brdskom selu i kozarstvu. Živi skoro kao gorštak, radi teške poslove, ali je, kako kaže, srećna.

Jelena Rajković je svoju sreću pronašla u mirisu sena, blagom pogledu koza i topline mleka koje pretvara u sir. Privržena im je od malena, kada su joj roditelji izlečili česte prehlade kozijim mlekom.

- Odrasla sam uz koze i volim ih oduvek. Vremenom sam krenula i ja da se bavim njima, pa sam tako muzla, a kada bude više mleka, onda ga sirim. Ove godine sam pokazala jaku želju da se time bavim, shvatila sam da to želim u životu. Sve vreme sam htela da ostanem na selu, ali sam mislila da to nije moguće, ali se ipak ispostavilo drugačije - kaže Jelena Rajković.

Danas ima 24 koze, a 13 su francuske alpine koje su prepoznatljive po kvalitetnom mleku, a ono zavisi najviše od načina ishrane koza.

- One ne jedu koncentrate, hranim ih onime što nađem u prirodi, odnosno kada pokosim livadu, tu je seno, a koze imaju dosta prostora, pa same biraju koju će travu da pasu, a instiktivno biraju lekovito bilje - ističe Jovana.

Jelena kaže da su joj koze poput članova porodice, puno vremena provodi sa njima, a ništa joj ne pada teško, već u svemu pronalazi energiju i blagodat.

- Neko bi rekao da je teško, ali sam navikla od malena, pa mi pričinjava zadovoljstvo kada ih hranim. Generalno ovo zahteva mnogo odricanja jer uvek moram da budem oko njih, ima dosta divljači, pa moraju da se čuvaju, ali ja to volim i biram - govori Rajković.

Sir pravi po receptu svoje bake

Sir pravi po receptu svoje bake, onako kako se to od davnina radilo, a u njenoj kuhinji nastaju četiri vrste kozijeg sira.

- Sir pravim sama po recepturi bake, ona je imala kravu i pravila je kravlji sir, a sve me je to učila kada sam bila mala. Imam četiri vrste kozjeg sira, sa ruzmarinom, ljutom paprikom, običan i sa vrganjima - rekla je Rajković.

Zahtevan posao radi uz osmeh

Danica Rajković, majka Jovane je ekipi Kurira rekla da je ovo zahtevan posao, ali da Jovana sve to radi uz osmeh, ali i da je čeka pomoć sestre koja sada uči veterinu i postaće joj desna ruka u poslu.

- Jeste težak i naporan posao, ali Jovana to želi, mi smo joj podrška, tu smo za sve. Ovo je njena želja i najviše je sama u tome - rekla je majka Jovane za Kurir televiziju.

