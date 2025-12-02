Slušaj vest

Zima je pravo iskušenje za vozače - so, blato i niske temperature mogu da unište automobil ako ga ne perete pravilno.

Ovo su najčešće greške pri pranju automobila tokom hladnih meseci i kako da ih izbegnete.

Pranje mlakom vodom

Mnogi vozači greše kada peru automobil hladnom vodom na minus temperaturi. Posledice mogu biti fleke, zaleđivanje površine vozila i neefikasno skidanje soli. Stručnjaci savetuju da se u zimskim mesecima koriste programi perionice sa toplom vodom - efikasnije i bezbednije za farbu i karoseriju.

Pranje automobila zimi Foto: Shutterstock

Nepravilno sušenje

Još jedna česta greška je ostavljanje automobila mokrog nakon pranja. Pragovi i vrata mogu da se zalede, na površini ostaju kružne fleke od vode, a vlaga može u enterijeru dovesti do oštećenja. Rešenje je brzo brisanje kritičnih površina ili korišćenje programa sa voskom koji odbacuje vodu.

Podvozje

So na kolovozu i prljavština najbrže napadaju upravo podvozje, koje se najređe čisti. So nagriza, blato zadržava vlagu, a zimska prljavština se lepi i do tri puta brže. Stručnjaci savetuju da se podvozje barem jednom u dve nedelje temeljno ispere.

Pranje na minusu

Pranje automobila na temperaturama od -2 ili -5°C nosi rizik od zaleđivanja brava, guma, vrata i sočiva farova. Najbolje je automobil prati kada je temperatura iznad nule, minimum 2-3 stepena, kako bi vozilo ostalo bezbedno i čisto.