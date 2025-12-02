Slušaj vest

Punoletstvo je važan događaj u životu svake mlade osobe, a čini se da je da je u poslednje vreme dobilo sve više na značaju, posebno kada se uzme u obzir kako izgledaju današnje proslave tih 18. rođendana.

Gotovo da nema čoveka u Srbiji koja barem jednom godišnje ne mora da pripremi kovertu za nekog mlađeg člana familije, druga/drugaricu ili poznanika jer je pozvan na gala proslavu u nekom skupom hotelu ili restoranu.

Sve više se ovih rođendana proslavlja sa 100-200 zvanica, a mnogi se pitaju kako uopšte roditelji, pored svih troškova, uspevaju to finansijski da izvedu. S druge strane ima i onih mama i tata koje jedva čekaju da proslave punoletstvo da bi pokazali pun raskoš i napravili veselje kakvo, verovali ili ne, njima godi, a ne detetu.

To dokazuje i priča jednog mladića koji je za svoj rođendan dobio gala veselje, koje niti mu se dopalo niti je želeo. Njegovu priču sa Redita prenosimo u celosti.

Mladić ne voli veselja

- Sinoć je bilo moje punoletsvo koje nisam želeo da se slavi na veliko već u krugu najuže porodice. Ja nikad nisam voleo ta veselja i slavlja jer mi je uvek izgledalo kao kič, bacanje para i pokazivanje moći kao ja sam neko i nešto (ovo je neko moje viđenje). Moja majka je to zacrtala da mora, ja sam to uvek negirao. Pošto je moja majka ogroman manipulator nagovori mog oca i njih dvoje se me pritiskali jedno šest meseci i ajde pokleko sam, ali sam imao pet glavnih uslova i neki od njih nisu bili ispunjeni - napisao je mladić i dodao da je ispunjen uslov bio da ne bude proslava u svečanoj sali, već u etno-kafani.

- Da nema fotografa (jer mrzim fotografisanje). Dolazim ja pozdravljam se sa čovekom ne znajući da je fotograf. On mi kaže: "Ajde napolje da opalimo par slika pre nego što dođu gosti". Gledam oca koji se smeje... Majka, naravno, samo jedna slika za uspomenu. Nije bila samo jedna slika.

Mladić navodi i da je uslov da nema duvanja svećica takođe ispunjen.

Veselje za skoro 100 zvanica

- Da nema veliki broj gostiju (ovo je jedan od glavnih uslova). Obećano mi je 30 gostiju jer taj najužii deo familije mi je stvarno drag i njih bi zvao na šta su mi tri dana do punoletstva rekli da dolazi 96 ljudi.Pola od tih ljudi prvi put vidim, a četvrtinu organski ne podnosim. Peti uslov je bio da me pijani kum kog organski ne podnosim ne smara, jer je čovek od 50 godina koji pravi s*anja kad se napije i juri žene po raznim veseljima, na šta sam rekao majci ako bude počeo ima da napravim s*anje. Pogodite šta! Došao da me smara gde mi je pukao film i otišao sam sa majkom napolje da se raspravljam - navodi se u objavi i dodaje:

- Počela je da izvrće priču kako je to moj dan i kako nisam ispoštovao njih na šta sam ja odgovorio: "Pa, ako je ovo moj dan onda treba da bude po mom i vi prvi niste ispoštovali mene kako onda ja vas da ispoštujem". U pola te rasprave izleće moj otac da se raspravlja sa nama na šta je stao na stranu moje majke i rekao da neću da dobijem ništa od poklona na šta sam ga ja oterao * ****** i rekao da ću te pare da zaradim pošteno, a ne da se sramotim.

Mladić se pita da li je grubo postupio

- Da bi ste malo bolje shvatili situaciju oni su to pravili prema njima. Ja se ništa nisam pitao, ni muzika nije bila po mojoj volji bila je rok, a ja rok organski ne podnosim. Veselje je počelo u pet sati i trajalo je do 12. Ja sam otišao u 10 jer nisam više mogao da gledam. Svi živi me smarali, a ja sam samo sedeo u ćošku... Možda sam i ja grubo postupio, ali takav sam ili nešto radim ili ne ako sam nervozan na početku onda sam do kraja na punoletstvu nisam ni hranu probao već dve čaše obične vode i jednu čašu kisele i ceo taj dan mi je bila muka od nervoze i besa. Ja sam i znao da će ovako da ispadne i to sam i rekao i oni su se smejali. Ne znam šta da mislim.