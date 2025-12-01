Slušaj vest







WMG nastavlja sa apsolutnom dominacijom na srpskom tržištu i to sa 208,224 korisnika više od drugoplasirane, odnosno 351,504 više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju novembarski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 78% internet korisnika u Srbiji. Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom, koji se dominantno nalaze među najčitanijim sajtovima u Srbiji.

Snaga medijskih grupacija U novembru WMG ne samo da je ponovo bio rekorder po broju otvorenih stranica i jedinstvenih korisnika, već je 78% korisnika interneta u Srbiji provodilo po 52 minuta mesečno na našim portalima. Snaga medijskih grupacija prikazana je na posebnom Gemius grafikonu koji ilustruje dve ključne metrike, internet reach i vreme provedeno na sajtu (graf: ATS), što na još bolji i pregledniji način prikazuje pravu snagu medijskih grupacija. Sa ovako predstavljenim parametrima, još je očiglednije koliko je WMG ispred svoje konkurencije.

Grafikon koji pokazuje snagu medijskih grupacija u Srbiji, Izvor: Gemius* WMG lider na digitalu

WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih stranica. U novembru su posetioci naših internet izdanja otvorili preko180 milion stranica, što je za po 15% više u odnosu na drugoplasiranog i trećeplasiranog konkurenta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u novembru , dobije se neverovatan broj – 348 godina, što je čak3 miliona sati. To znači da naši korisnici provedu 56 hiljada sati više na našim portalima u odnosu na drugoplasiranog izdavača, a čak 254 hiljada sati više u odnosu na trećeplasiranog izdavača. WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji i po broju jedinstvenih korisnika.

Dominacija u kategorijama VESTI, SPORT I ŽENA/LIFESTYLE Ako se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u najvažnijim segmentima: vesti, sport i žena/ lifestyle *WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ) KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji

Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U novembru je Stil imao14,3 milionaotvorenih strana, odnosno513 hiljadaviše otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od51 godine i 95 dana.

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Podaci Gemiusa iz novembra pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 40%više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U novembru su korisnici ovog portala otvorili čak 600 hiljadastranice više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 4 minuta i 33 sekunde. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 90 hiljadakorisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

KURIR TECHVISION: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji Prema podacima Gemiusa iz novembra, Kurir TechVision se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir TechVision takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analize uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. Kurir TechVision nastavlja da dominira u svim ključnim metrikama u odnosu na konkurenciju. U novembru beleži 21% više poseta u poređenju sa drugoplasiranim B92 Tehnopolisom, dok korisnici na njegovim stranama provode čak 91% više vremena. Kurir TechVision ostvaruje i više od 200 hiljada otvorenih stranica više, kao i preko 90 hiljada korisnika više u odnosu na B92 Tehnopolis, što dodatno potvrđuje njegovu prednost u ovom segmentu.

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu u odnosu na direktnu konkurenciju. U novembru beleži 59 hiljada jedinstvenih korisnika više u odnosu na petoplasiranu Novu, kao i 346 hiljada korisnika više u odnosu na osmoplasirani N1. Time Mondo dodatno učvršćuje svoju poziciju među najčitanijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

