Slušaj vest

Kažu da su neki snovi preveliki da bi stali u jednu svakodnevnicu. Erste Banka i kompanija Visa udružile su snage kako bi jedan takav san pretvorile u stvarnost kroz magiju Disneyland® i šarm Pariza.

U okviru nagradnog programa „Erste Banka i Visa vas vode u Disneyland® Paris“, svaka vaša transakcija Erste Visa karticom vodi vas korak bliže ovom čarobnom putovanju. Dovoljno je da u periodu od 10. novembra 2025. do 10. februara 2026. godine koristite neku od Erste Visa kartica (debitnu Laganu, Classic, Platinum ili deviznu, odnosno kreditnu Classic ili Gold), i svaka kupovina u vrednosti od 1.500 dinara ili više donosi vam šansu da se nađete među srećnim dobitnicima!

Čarolija prve nagrade: Pariz i Disneyland® Paris za četiri osobe Zamislite pet dana ispunjenih francuskom elegancijom i dečjom radošću. Tri noćenja u Parizu i dva u Disneyland® Paris uz nezaboravnu VIP turu koja je kreirana tako da svaki trenutak bude kao kadar iz filma: od doručka uz pogled na Ajfelov toranj do večeri provedenih među čarobnim svetlima grada. Druga nagrada: Pariz za dvoje Za one koji veruju da je Pariz najlepši kada se deli u dvoje, tu je druga nagrada i romantično putovanje za dve osobe i poseta Disneyland® Paris.

Treća nagrada: Dizni pokloni za sto srećnih učesnika Za sto učesnika koji pokažu najviše magije u svakodnevnim transakcijama stižu posebni pokloni koji donose osmeh na lice. Kako da učestvujete? Jednostavno: Aktivirajte svoju Erste Visa karticu (ako već niste). Koristite je što češće za plaćanje – u prodavnici, onlajn ili putem digitalnog novčanika.

Svaka transakcija od 1.500 dinara ili više računa se kao vaša ‚‚ulaznica”! A dok Visa i Erste Banka brinu o sigurnosti i udobnosti vaših plaćanja, vi samo nastavite da živite punim plućima, jer ovoga puta, svaki vaš potez može biti čaroban.