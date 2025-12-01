Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom povećanja penzija.
DA PRAZNIKE DOČEKATE MIRNIJE, SA VIŠE SIGURNOSTI I OSMEHA: Ministarka Stamenkovski čestitala najstarijima povećanje penzija
- Dragi moji penzioneri,
Sa radošću sam dočekala vest da od 1. decembra penzije rastu za 12,2 odsto.
Prve uvećane isplate stižu vam već početkom januara, pre Božića, da praznike dočekate mirnije, sa više sigurnosti i osmeha u domu.
Prosečna penzija će nakon povećanja u 2026. godini, dostići 488 evra, što je u odnosu na 2012. godinu, kada je iznosila 204 evra, zaista velika razlika.
Vaš rad i životno iskustvo su temelji današnje Srbije, a naša je obaveza da pokažemo da to poštujemo.
Hvala vam na svemu što ste dali našoj Srbiji - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.
