Bizarnije ne može - čet s mrtvima! Pomoću veštačke inteligencije može da se "komunicira" s pokojnicima!

Dovoljan je kratak video preminulog napravljen za života da bi aplikacija napravila avatar, skinula glas i "oživljavanje" može da počne. A sve ovo opasno je na više nivoa - stručnjaci upozoravaju da ovakva vrsta utehe na duže staze može dovesti do teške depresije, pa čak i samoubistva!

Ova aplikacija, koja je zgrozila mnoge, dostupna je na čak 40 jezika. Osim što pruža "razgovor s mrtvima", korisnici mogu da kreiraju i sopstveni avatar, ali i avatar svojih prijatelja, kao i AI avatare fikcionalnih, istorijskih ili slavnih ličnosti, pa i svetitelja.

Nova digitalna bizarnost prelazi u opasnu igru s tugom i zdravim razumom. Za "uskrsnuće" pokojnika dovoljno je svega nekoliko minuta njihovog glasa ili kratki video. Aplikacija od tog fragmenta pravi avatar koji imitira govor, stil i mimiku preminule osobe. Simulacija živih "razgovora" s pokojnicima može da drži ljude zarobljene u bolu i nostalgiji, umesto da im pomogne da prihvate realnost.

teolof.jpg
Teolog Đurđević ističe da je suludo tražiti savete od AI Foto: Printscreen Instagram

Teolog Aleksandar Đurđević

Suludo je tražiti savete od AI

Teolog i veoručitelj Aleksandar Đurđević istakao je u razgovoru za Kurir da je razgovor s pokojnicima suluda ideja.

- Veštačka inteligencija je odlična stvar koju treba znati kako koristiti, ali naravno da je razgovor s pokojnicima sulud. Suludo je tražiti bilo kakav savet od veštačke inteligencije jer ona ne može da zameni osobu, psihoterapeuta, sveštenika, a takođe ni nekog nevidljivog, u smislu da ne možemo da se molimo preko veštačke inteligencije. Razgovor s pokojnicima u pravoslavlju ne postoji, suludo je razmišljati u tom pravcu, da to može da pomogne. Ljudi koji žele da traže utehu na takav način treba da se obrate svom duhovniku za molitvu i pomoć. Ovo nikako!

Andreja Andrejić, srpski influenser i specijalizant dečje i adolescentne psihijatrije, upozorio je na ovu bizarnost.

- Dok su vam bitni ljudi još živi, zamislite da ih samo tri minuta snimate kako oni nešto govore o sebi. I veštačka inteligencija će nakon toga napraviti virtuelni klon s kojim ćete moći svakodnevno da razgovarate kada te osobe preminu. Niko ne voli da izgubi dragu osobu, ali to je sastavni deo života svih nas. Podrazumeva da budemo i tužni, da naučimo da se nosimo s tugom i da naučimo da nastavimo dalje. Aplikacije kao što su ove mogu samo da pogoršaju nečije mentalno zdravlje - naglasio je on u obraćanju na Tiktoku.

0605 IMG_9141.jpg
Stručnjaci ističu da je ova aplikacija opasna Foto: Printscreen

Istog je mišljenja i Jelena Manojlović, psiholog i psihoterapeut, koja je za Kurir naglasila da su opasnosti prevelike.

- Opasnosti su prevelike po mentalno zdravlje ljudi, pogotovo onih vulnerabilnijih ili onih koji imaju neke nerazrešene konflikte s pokojnom osobom. Zaustavlja se normalan proces tugovanja, ostajemo u fazi poricanja smrti, a neprihvatanja iste kao normalnog toka života. Oslabljuje nam kapacitete suočavanja, emocionalnog otpora, pritom da ne govorimo koliko je ovo neetički i sklono manipulaciji jer AI klon ne zna zaista tu osobu.

sequence-01.00-13-23-22.still003.jpg
Manojlovićeva naglašava da aplikacija nudi izbegavanje suočavanja s realnošću Foto: Kurir Televizija

Naglašava da aplikacija nudi izbegavanje suočavanja s realnošću.

- Jako bizarno, okrenuto potpuno uništavanju psihe čoveka, i zaista smatram da ovu i slične ovakve aplikacije treba zakonom zabraniti, jer nemoguće je čak i zamisliti raspon negativnih uticaja na psihu, socijalizaciju, otpornost, zdravlje čoveka - rekla je i podvukla:

- Ovo može davati i lažni utisak da je preminula osoba i dalje tu. Ne dozvoljava da se prođe kroz sve faze tugovanja, nego nas blokira. Potpuno je normalno proći kroz sve faze, i besa, i ljutnje, i tuge, da bismo došli do prihvatanja smrti. I biti spreman da taj proces traje, a ovakva rešenja nakratko možda donesu i neku utehu, ali na duge staze mogu dovesti do teških psihičkih poremećaja, pa čak i do teške depresije i, kao posledicu toga, samoubistva!

0605 IMG_9143.jpg
Opasnosti su prevelike po mentalno zdravlje ljudi Foto: Printscreen

Šta sve nudi ova aplikacija

- omogućava korisnicima da kreiraju i komuniciraju s realistično prikazanim Holo avatarima putem veba i ove aplikacije
- Holo avatar se holografski generiše za samo tri minuta koristeći video-snimke koje korisnici snime
- omogućavaju dvosmernu interakciju u realnom vremenu
- ideja je da avatar može biti digitalna verzija korisnika (ili nekog drugog)
- korisnik može da priča sa avatarom prijatelja, neke poznate ličnosti, svetitelja, pa čak i pokojnika

