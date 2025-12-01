Nova bizarnost: Pomoću veštačke inteligencije se može razgovarati s pokojnicima - "Dovoljna su samo 3 minuta..."
Bizarnije ne može - čet s mrtvima! Pomoću veštačke inteligencije može da se "komunicira" s pokojnicima!
Dovoljan je kratak video preminulog napravljen za života da bi aplikacija napravila avatar, skinula glas i "oživljavanje" može da počne. A sve ovo opasno je na više nivoa - stručnjaci upozoravaju da ovakva vrsta utehe na duže staze može dovesti do teške depresije, pa čak i samoubistva!
Ova aplikacija, koja je zgrozila mnoge, dostupna je na čak 40 jezika. Osim što pruža "razgovor s mrtvima", korisnici mogu da kreiraju i sopstveni avatar, ali i avatar svojih prijatelja, kao i AI avatare fikcionalnih, istorijskih ili slavnih ličnosti, pa i svetitelja.
Nova digitalna bizarnost prelazi u opasnu igru s tugom i zdravim razumom. Za "uskrsnuće" pokojnika dovoljno je svega nekoliko minuta njihovog glasa ili kratki video. Aplikacija od tog fragmenta pravi avatar koji imitira govor, stil i mimiku preminule osobe. Simulacija živih "razgovora" s pokojnicima može da drži ljude zarobljene u bolu i nostalgiji, umesto da im pomogne da prihvate realnost.
Teolog Aleksandar Đurđević
Suludo je tražiti savete od AI
Teolog i veoručitelj Aleksandar Đurđević istakao je u razgovoru za Kurir da je razgovor s pokojnicima suluda ideja.
- Veštačka inteligencija je odlična stvar koju treba znati kako koristiti, ali naravno da je razgovor s pokojnicima sulud. Suludo je tražiti bilo kakav savet od veštačke inteligencije jer ona ne može da zameni osobu, psihoterapeuta, sveštenika, a takođe ni nekog nevidljivog, u smislu da ne možemo da se molimo preko veštačke inteligencije. Razgovor s pokojnicima u pravoslavlju ne postoji, suludo je razmišljati u tom pravcu, da to može da pomogne. Ljudi koji žele da traže utehu na takav način treba da se obrate svom duhovniku za molitvu i pomoć. Ovo nikako!
Andreja Andrejić, srpski influenser i specijalizant dečje i adolescentne psihijatrije, upozorio je na ovu bizarnost.
- Dok su vam bitni ljudi još živi, zamislite da ih samo tri minuta snimate kako oni nešto govore o sebi. I veštačka inteligencija će nakon toga napraviti virtuelni klon s kojim ćete moći svakodnevno da razgovarate kada te osobe preminu. Niko ne voli da izgubi dragu osobu, ali to je sastavni deo života svih nas. Podrazumeva da budemo i tužni, da naučimo da se nosimo s tugom i da naučimo da nastavimo dalje. Aplikacije kao što su ove mogu samo da pogoršaju nečije mentalno zdravlje - naglasio je on u obraćanju na Tiktoku.
Istog je mišljenja i Jelena Manojlović, psiholog i psihoterapeut, koja je za Kurir naglasila da su opasnosti prevelike.
- Opasnosti su prevelike po mentalno zdravlje ljudi, pogotovo onih vulnerabilnijih ili onih koji imaju neke nerazrešene konflikte s pokojnom osobom. Zaustavlja se normalan proces tugovanja, ostajemo u fazi poricanja smrti, a neprihvatanja iste kao normalnog toka života. Oslabljuje nam kapacitete suočavanja, emocionalnog otpora, pritom da ne govorimo koliko je ovo neetički i sklono manipulaciji jer AI klon ne zna zaista tu osobu.
Naglašava da aplikacija nudi izbegavanje suočavanja s realnošću.
- Jako bizarno, okrenuto potpuno uništavanju psihe čoveka, i zaista smatram da ovu i slične ovakve aplikacije treba zakonom zabraniti, jer nemoguće je čak i zamisliti raspon negativnih uticaja na psihu, socijalizaciju, otpornost, zdravlje čoveka - rekla je i podvukla:
- Ovo može davati i lažni utisak da je preminula osoba i dalje tu. Ne dozvoljava da se prođe kroz sve faze tugovanja, nego nas blokira. Potpuno je normalno proći kroz sve faze, i besa, i ljutnje, i tuge, da bismo došli do prihvatanja smrti. I biti spreman da taj proces traje, a ovakva rešenja nakratko možda donesu i neku utehu, ali na duge staze mogu dovesti do teških psihičkih poremećaja, pa čak i do teške depresije i, kao posledicu toga, samoubistva!
Šta sve nudi ova aplikacija
- omogućava korisnicima da kreiraju i komuniciraju s realistično prikazanim Holo avatarima putem veba i ove aplikacije
- Holo avatar se holografski generiše za samo tri minuta koristeći video-snimke koje korisnici snime
- omogućavaju dvosmernu interakciju u realnom vremenu
- ideja je da avatar može biti digitalna verzija korisnika (ili nekog drugog)
- korisnik može da priča sa avatarom prijatelja, neke poznate ličnosti, svetitelja, pa čak i pokojnika