Teolog Aleksandar Đurđević

Suludo je tražiti savete od AI

Teolog i veoručitelj Aleksandar Đurđević istakao je u razgovoru za Kurir da je razgovor s pokojnicima suluda ideja.

- Veštačka inteligencija je odlična stvar koju treba znati kako koristiti, ali naravno da je razgovor s pokojnicima sulud. Suludo je tražiti bilo kakav savet od veštačke inteligencije jer ona ne može da zameni osobu, psihoterapeuta, sveštenika, a takođe ni nekog nevidljivog, u smislu da ne možemo da se molimo preko veštačke inteligencije. Razgovor s pokojnicima u pravoslavlju ne postoji, suludo je razmišljati u tom pravcu, da to može da pomogne. Ljudi koji žele da traže utehu na takav način treba da se obrate svom duhovniku za molitvu i pomoć. Ovo nikako!