LOZNICA - Infekcija virusom gripa tip A kod ukupno 18 osoba potvrđena je u prethodnoj nedelji, naveo je Zavod za javno zdravlje Šabac u današnjem saopštenju o stanju respiratornih infekcija na teritoriji Mačvanskog okruga.

- Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri sa područja opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve i jedna osoba sa teritorije Loznice. U toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od Covid-19, stoji u saopštenju.