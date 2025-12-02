Slušaj vest

LOZNICA - Infekcija virusom gripa tip A kod ukupno 18 osoba potvrđena je u prethodnoj nedelji, naveo je Zavod za javno zdravlje Šabac u današnjem saopštenju o stanju respiratornih infekcija na teritoriji Mačvanskog okruga.

- Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri sa područja opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve i jedna osoba sa teritorije Loznice. U toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od Covid-19, stoji u saopštenju.

Zavod za javno zdravlje Šabac apeluje na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podseća da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija.

Ne propustiteIshranaBolesni ste? Ovih 5 namirnica i napitaka mogu vam ozbiljno pogoršati stanje
mlada žena sa prehladom sedi u krevetu i pije čaj
Zdravlje ženaDa li zima utiče na plodnost i šanse da ostanete trudni? Evo šta savetuju stručnjaci
trudnica sa medvedećem u ruci pored novogodišnje jekle
Zdravlje iz PrirodeOvu biljku zovu sirotinjski antibiotik: Čuveni travar otkriva recept protiv gripa i prehlade
caj-shutterstock-2208693407.jpg
DruštvoU ovom delu Srbije registrovan opasni virus: Ukoliko imate ove simptome javite se lekaru
Devojčica leži na krevetu, a majka joj stavlja oblogu na čelo zbog povišene temperature