Sneg je zabeleo puteve u mnogim delovima Srbije, a vozači su ponovo pred dilemom – "čarape" ili lanci za sneg? Šta zaista pomaže na klizavim deonicama i šta je lakše za montažu otkriva Pavle Zogović, automehaničar.

- I što se "čarapa" tiče i što se lanaca tiče, obavezno uporedite veličinu i gume i točka i naravno nakon toga izaberete odgovarajuće lance i odgovarajuću čarapu - kaže Pavle, automehaničar.

Na "čarapi" se nalazi jedna strelica, a Pavle objašnjava zbog čega je ona važna:

- Strelica je važna zbog smera okretanja. Pošto je ona tako dizajnirana da u jednom smeru gripuje, odnosno da bolje hvata sneg.

Jednostavnost nameštanja

Nameštanje "čarape" je poprilično jednostavno. Prvo se navuče na točak što je više moguće, a potom se auto otkoči i gurne malo ka napred, kako bi mogao i drugi deo "čarape" da se namesti.

Kada je o lancima reč, Pavle ističe da je najvažnije da se dobro zategnu.

Podsećamo, od 1. novembra do 1. aprila su obavezne zimske gume i, naravno lanci za sneg.