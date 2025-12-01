Slušaj vest

Na putevima na teritoriji Ivanjice ima do pet centimetara snega u raskvašenom stanju, dok su ostali najopterećeniji putni pravci prohodni, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"Putevi" su u saopštenju upozorili vozače da zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave poledice i magle, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na mostovima.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju za izlaz iz Srbije na prelazu Batrovci, gde su čekanja oko sedam sati.

Na ostalim graničnim prelazima, kamioni čekaju pet sati za izlaz iz Srbije na Šidu, tri sata na Kelebiji, dva sata na Sremskoj Rači, kao i oko sat i po na Horgošu, dodaje se u saopštenju.