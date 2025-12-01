Slušaj vest

Na putevima na teritoriji Ivanjice ima do pet centimetara snega u raskvašenom stanju, dok su ostali najopterećeniji putni pravci prohodni, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"Putevi" su u saopštenju upozorili vozače da zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave poledice i magle, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na mostovima.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju za izlaz iz Srbije na prelazu Batrovci, gde su čekanja oko sedam sati.

Na ostalim graničnim prelazima, kamioni čekaju pet sati za izlaz iz Srbije na Šidu, tri sata na Kelebiji, dva sata na Sremskoj Rači, kao i oko sat i po na Horgošu, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoOPASNOST OD POLEDICE NA OVIM DEONICAMA: Putevi Srbije upozorili vozače na klizave kolovoze u kotlinama, klisurama i na mostovima širom zemlje
Screenshot 2025-11-18 215050.jpg
DruštvoDETALJAN SPISAK, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE": Na ovim deonicama u Srbiji ima snega i magle
17638115101732966342_cajetina-sneg-stanje-na-putevima-fotorina_(4).jpg
SrbijaVOZAČIMA SE SAVETUJE OPREZ! Oglasili se Putevi Srbije zbog snežnih padavina:Evo kakvo je stanje oko Ivanjice, prilazi turističkim centrima su prohodni
ivanjica-sneg.jpg
DruštvoOprez zbog magle na ovim deonicama: Zadržavanja za kamione na Batrovcima do tri sata
cbb1f108-9db9-4479-a7e8-dd23211cbdb4.jpg