Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras najnovijim upozorenjem za vreme u Srbiji.

- U nižim predelima: po kotlinama i dolinama reka, u Vojvodini, ali i na Pešterskoj visoravni tokom večeri i noći formiraće se magla koja će smanjivati vidljivost na 100 do 500m, lokalno i manje. U brdsko-planinskim predelima vedro - navodi se u najavi i dodaje:

- Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima.

Košava, ilustracija Foto: Shutterstock

Sledi malo toplije vreme, od srede uz košavu

- U utorak ujutru mestimično slab mraz, u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka magla koja će se zadržati i pre podne. Naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne proširiće se i na ostale predele Srbije, a slab kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 3 °C, a najviša dnevna od 6 do 11 °C - dodaje se na sajtu.

Što se tiče vremena od sredine sedmice, očekuje nas umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlje, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

U košavskom području će jugoistočni vetar biti u pojačanju, u četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. Magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije.

