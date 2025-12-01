- Ne može tek tako paušalno da se kaže, roditelj negovatelj. Tu mora da se uključi ozbiljna struka. Ukoliko mi negde omanemo, mi možemo da prouzrukujemo mnogo veće probleme jer ćemo imati diskriminisane, isključene grupe, a to ne smemo da dozvolimo. Sastanak smo sazvali, sa majkama smo neposredno razgovarali. Prvi sastanak u Beogradu je bukvalno trajao vise od 4 sata. Svaka od njih je imala prava na reč, ko god je želeo, a uglavnom su sve želele da učestvuju u diskusiji. Nakon toga sastanak je održan u Kragujevcu. Sazvali smo sastanak pre nekoliko dana ponovo. Najavili formiranje radne grupe. S tim za to smo odmah stavili rok. Jer uvek će da neko pita, dobro, a kada će ta radna grupa da bude? - rekla je i dodala: