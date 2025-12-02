Slušaj vest

Naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne delove Srbije posle podne proširiće se i na ostale predele, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će biti mestimično slab mraz, u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka magla koja će se zadržati i pre podne.Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz, a tokom dana pretežno oblačno. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći u pojačanju na umeren. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna oko osam stepeni.

Jutro u minusu

Prema merenjima RHMZ, jutros u šest sati najhladnije je u Sjenici, gde je izmereno sedam stepeni ispod nule. Na Kopaoniku je minus pet, a na Zlatiboru minus tri. Najtopliji su Kikinda i Crni Vrh, gde je jutros tri stepena iznad nule.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle u Vojvodini, a i zbog snega i magle u ostalim delovima države. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Od srede do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlјe, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.