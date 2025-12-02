Slušaj vest

Alon Ohel, srpski državljanin koji je više od dve godine bio zatočen u zarobljeništvu u Gazi posle napada koji je Hamas izveo 7. oktobra 2023, kaže da su mu noge bile okovane godinu i po dana i da su on i ostali taoci namerno izgladnjivani.

„Oduzmu ti slobodu kretanja, stave ti lance na noge“, kaže on za Kanal 12.

U svom prvom opširnijem intervjuu od kada je oslobođen, zajedno sa još 19 preživelih talaca, 13. oktobra, Ohel (24) kaže da su se prema njemu ponašali „kao prema majmunu“.

„Jeo sam kao pas“, kaže on. „Nisi čovek, životinja si.“

Dodaje da su njegovi otmičari birali da ih izgladnjuju, iako su on i ostali taoci znali da njihovi čuvari imaju hrane. U jednom periodu jedino što mu je bilo dozvoljeno da jede bili su sušeni urme, a povremeno je izgledao kao kostur.

„Navikneš se na glad, na stalne bolove u telu“, kaže, dodajući da je provodio „sate ležeći kao leš“.

„Povezali smo se od prvog trenutka“

Kaže da mu je snagu davalo to što je video snimke izraelskih protesta koji su tražili oslobađanje njega i ostalih talaca. Dodaje da mu je Eli Šarabi, još jedan talac koji je bio sa njim do oslobađanja u prethodnom prekidu vatre ranije ove godine, postao kao otac.

„Povezali smo se od prvog trenutka“, rekao je. „Desio se neki klik, ne mogu da objasnim.“

Tokom jednog trenutka frustracije, priseća se kako ga je Šarabi zagrlio „bio je to očev zagrljaj, jer te čežnja ubija, toliko je teško.“

„Nosio me je na leđima mnogo puta“, dodaje Ohel.

Šarabi je bio suprug i otac dvoje dece. Njegova žena i deca ubijeni su u napadu 7. oktobra, što je saznao tek nakon oslobađanja.

„Eli bi govorio da je u redu slomiti se, raspasti se, plakati, ali nikada ne izgubiti nadu“, kaže Ohel.

Ohel dodaje da je svesno odlučio da ostane živ i da je noću „razgovarao“ sa svojom majkom.

„Pričao sam sa njom noću, da“, kaže. „‘Sve je u redu, živ sam’, tako bih govorio naglas. Znao sam da to treba da radim, da pričam sa svojom mamom, da bi možda osetila da sam tu, možda.“

Dodaje: „Moja priča zaista počinje onog trenutka kada sam izabrao život. U svakom trenutku sam mogao da odustanem, da sebe pustim da nestanem, a ja sam izabrao da ne odustanem.“