Sve više mladih u Srbiji kaže da im svakodnevica prolazi u stalnom snalaženju za novac - za plaćanje računa do kupovine osnovnih namirnica, pa sve češće razmišljaju o životu "preko". U takvom kontekstu, pitanje "Gde mlad čovek može da započne novi život?" postaje sve aktuelnije.

Upravo to je nedavno upitao jedan mladić na Redditu, tražeći savet: koja zemlja danas nudi najbolje uslove za život i rad, posebno za nekoga ko želi običan posao, stabilan standard i manje brige oko računa i osnovne egzistencije.

"Koja je država najbolja da mlad čovek započne novi život? Kakvo je stanje u Evropi? Život u Srbiji mi nema više smisla, želim da radim neki običan posao i da živim barem normalno kao svaki čovek, a ne za račune i hranu i da gledam kako ću mesec da preživim. Da barem za leto mogu izdvojiti za letovanje.

Toliko mi stvara stres da živim ovde. Znam da nisam jedini i da je trenutno takvo stanje, ali želim da mi neko ko živi u inostranstvu odgovori na pitanje. Znam da nijedna država nije perfektna, ali ova naša kao i ostale države u regionu nemaju nikakvu perspektivu za život", napisao je on.

Srbi kažu da je najbolja zemlja za život Austrija Foto: Shutterstock

Austrija na vrhu liste najboljih zemalja

Ubrzo nakon postavljanja pitanja, usledili su brojni komentari. Na vrhu liste, našla se Austrija, koju su mnogi korisnici preporučili. Jedan od najdetaljnijih komentara ostavio je Srbin koji je godinama živeo i u Nemačkoj i u Austriji, pa je iz ličnog iskustva uporedio ova dva života. Kaže da je razlika ogromna i da mu je Austrija pružila ono što Nemačka, uprkos standardu, nije mogla.

"Austrija je keva. Živeo sam i u Nemačkoj i mogu da kažem da je Austrija duplo bolja. U Nemačku ne bih ni pokušao ponovo, katastrofa mi je, znam mnoge koji su se vratili", započeo je on svoje poređenje.

Objašnjava da je prva velika razlika u platama, jer u Austriji gotovo svi dobijaju 13. i 14. platu, dok to u Nemačkoj zavisi od firme i većina radnika je nema.

"Dva puta godišnje dobiješ duplu platu. Zamislite da ti i žena radite obične poslove i dva puta godišnje imate mesec sa 8.000 do 10.000 evra prihoda. To je ogromna razlika", piše on.

Firme daju 13. i 14. platu Foto: Marko Karović

Beč je balkanizovan

Navodi i da je Minhen neopisivo skup, posebno kada je reč o kirijama. Stanovi se teško pronalaze i mnogi odustanu samo zbog tržišta nekretnina. Sa druge strane, Beč opisuje kao grad u koji se lako uklapaš.

"U Beču sam se selio više puta i stalno pronalazio stan brzo i po normalnoj ceni. Sada plaćam stan kao u Beogradu, a standard je neuporedivo bolji. Takođe, Beč je lepši od Minhena, a i balkanizovan je, ali meni to prija. Beč ti dođe kao Beograd, samo sa boljim standardom. Ima naših restorana, koncerata, predstava… Tamo se ne oseća nostalgija za domom", dodaje.

Ističe i konkretnu prednost za porodice: vrtići. Dok su privatni vrtići u Nemačkoj oko 700 evra, u Austriji se, navodi, kreću oko 200. Dodatni plus za njega su dečiji dodaci, ali i blizina Srbije. Mentalitet takođe presuđuje. Kako kaže, u Austriji su ljudi opušteniji.

Poljska privlači sve veću pažnju

Neki kažu da bi život u Poljskoj trebalo izbegavati Foto: Shutterstock

Slična iskustva se dele i o drugim evropskim zemljama. Švajcarska nudi visoke plate, ali i visoke troškove života. Švedska i Francuska se pominju kao zemlje sa problemima u integraciji imigranata, dok Irska i Velika Britanija imaju izazove u vidu udaljenosti i vremenskih uslova.

Poljska, sa druge strane, privlači pažnju mladih kao zemlja koja se brzo razvija i gde je život još uvek pristupačniji.

"Kanadu izbegavajte"

Van Evrope, komentatori pominju Kanadu, Novi Zeland, Australiju i SAD. Kanada je kritikovano zbog enormnog rasta cena stanova u većim gradovima, dok Novi Zeland i Australija obećavaju bolji standard života.

"Kanadu trenutno ne bih preporučila novim imigrantima. Cene stanova su se bukvalno duplirale nakon pandemije. Prosečna cena u Montrealu je sledeća: studio apartman ide od 1.200-1.400 dolara, ako hoćeš spavaću sobu ide od 1.500-1.700 bez nameštaja. Za Toronto i Vankuver dodaj minimum 1.000 dolara na iznos u Montrealu. Takođe, novi imigranti nemaju kreditnu istoriju, tako da im stanodavci traže dokaz da imaju dovoljno likvidnosti da pokriju troškove iznajmljivanja stana, i to ne samo za mesec dana, ugovor o iznajmljivanju te veže na godinu dana i stanodavac ima pravo da vrši potraživanje za ceo period", navela je jedna Srpkinja koja živi u Kanadi.

"Veliku Britaniju ne bih preporučio"

Neki ne preporučuju ni Kanadu Foto: Shutterstock

Među odgovorima se javio i jedan Srbin koji već deceniju i po živi u Velikoj Britaniji. Njegova poruka međutim, nije Britanija.

"Živim u Britaniji već 15 godina, ali ne bih je preporučio u ovom trenutku. Mnogo ljudi se vratilo svojim kućama u poslednjih godinu dana", napisao je on, dodajući da je situacija slična i u Irskoj.

Da danas ponovo bira, kaže da bi odluka bila potpuno drugačija: "Izabrao bih Austriju ili Španiju. Mislim da i Poljska ide brzim tempom na bolje. Skandinaviju bih preskočio zbog vremena i dosade".

Ipak, kao najveće iznenađenje među preporukama izdvojio je jednu destinaciju za koju retko ko iz Srbije prvo pomisli kada razmišlja o selidbi:

"Ako baš želiš promenu i lep život, onda Kina", zaključio je on bez mnogo objašnjena zašto baš ova zemlja.