Slušaj vest

U objavi je poručio da hoće usisivač isti takav, snage 600 vati, baš kao sa slike.

Već su mu i stigle ponude sa slikama, ali i komentari!

- Taj usisava i tepih a zvuk ko boing 707.

- Kad je Sloboda pravila štapne usisivace,eeeee Evropa kasni, glasili su samo neki od komentara.

Inače, čuveni usisivači Slobode iz Čačka, svojevremenog srpskog i SFRJ giganta, pravljeni su da traju, da budu večiti, što je vreme i dokazalo.

Mnogi se danas u potpuno ispravnom stanju i dalje koriste iako su imali zvuk kao putnički avion! Motor im je bio neuništiv a oni koji su imali trajnu filcanu kesu mogu da se koriste doveka.

Ovo je jedan od modernijih primeraka - štapni! Jedan od komentatora se našalio i podsetio "eto, kad je još Sloboda pravila štapne usisivače i koliko Evropa kasni..."