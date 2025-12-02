Slušaj vest

U objavi je poručio da hoće usisivač isti takav, snage 600 vati, baš kao sa slike.

Već su mu i stigle ponude sa slikama, ali i komentari!

- Taj usisava i tepih a zvuk ko boing 707.

- Kad je Sloboda pravila štapne usisivace,eeeee Evropa kasni, glasili su samo neki od komentara. 

Inače, čuveni usisivači Slobode iz Čačka, svojevremenog srpskog i SFRJ giganta, pravljeni su da traju, da budu večiti, što je vreme i dokazalo.

Mnogi se danas u potpuno ispravnom stanju i dalje koriste iako su imali zvuk kao putnički avion! Motor im je bio neuništiv a oni koji su imali trajnu filcanu kesu mogu da se koriste doveka.

Ovo je jedan od modernijih primeraka - štapni! Jedan od komentatora se našalio i podsetio "eto, kad je još Sloboda pravila štapne usisivače i koliko Evropa kasni..."

Screenshot 2025-12-02 084614.png
Foto: Facebook printscreen/Starudije

Kurir.rs/Facebook Starudije   

Ne propustiteSrbijaBILA JE TO ZVER OD USISIVAČA, A ZVUK KAO DA MIG 21 LETI PO KUĆI: Post na FB probudio setu! U mom srcu on će uvek biti broj 1
sloboda.jpg
Društvo"500 EVRA, SVE SA SLIKE, KREDENAC I SUĐE" Mirzetin oglas okupio Jugoslaviju u malom: To se care ne prodaje, to se čuva makar i u šupi (FOTO)
Screenshot 2025-12-01 103235.jpg
DruštvoSRBIN OBJAVIO FOTKU NA MREŽAMA PA MNOGE RASTUŽIO: Javila se žena i otkrila kakva se neverovatna priča krije iza jednog detalja
zeleni-kredenac.jpg
DruštvoČOVEK IZ VALJEVA PRODAJE STARI KREDENAC ZA 2.000 DINARA: Ovakve reakcije ljudi nije očekivao! Pokloni to, ne brukaj se!
kredenac1.jpg