Iako su stanove uredno platili još pre više od decenije i u njima žive godinama, njih 20 danas strahuje da bi mogli da ostanu bez krova nad glavom.

Zbog stečaja investitora, cela zgrada prodata je na licitaciji iz drugog pokušaja po ceni od skoro 109 miliona dinara.

Stevan Živković, upravnik zgrade o problemu sa investitorom: Potpuno neshvatljivo ponašanje javnog izvršitelja! Izvor: Kurir televizija

- Nama je potpuno neshvatljivo da javni izvršitelj svesno propušta da postupi po zahtevu stanara za otklanjanje nepravilnosti u postupku. On nastavlja sa izvršenjem, a ne čeka bilo kakvu odluku suda u postpku za proglašenje izvršenja da je nedopušteno. Mi svesni činjenice da smo tu gde jesmo, smatramo da bi bilo potpuno fer da se sud oglasi i da donese privremenu meru ili šta god kako bi se zamrzla naša situacija dok sud ne donese odluke na osnovu svih naših zahteva i sporova koje trenutno vodimo. Kada se okonča sve to, ako sud kaže da mi nismo u pravu, mi ćemo postupiti onako kako zakon kaže - rekao je za Kurir TV Stevan Živković, stanar i upravnik ove zgrade.

"Jesu isplatili, ali ne i kupili stanove"

Uz celokupan problem sa investitorom, na pomenutoj licitaciji u kojoj je prodata zgrada, sa njom je otišlo i 20 stanova, a advokatica Ana Selak napominje da stanari jesu isplatili stan, ali da nisu prepoznati kao vlasnici jer nisu upisani kao kupci u katastar nepokretnosti.

- Ako kupimo automobil, mi ga moramo registrovati, isto tako i za stan. Laik bi rekao da su kupili i isplatili stanove, ali ja ću kao pravnik reći da ga oni jesu isplatili, ali da li su ga kupili je otvoreno pitanje jer oni nisu kao kupci upisani u katastar nepokretnosti. To je registar koji uređuje ko je vlasnik stanova. Imamo problem sa proceudara, decenijama imamo vanknjižna prava svojina i najviše se parnica vodi oko toga - rekla je Selak za Kurir TV.

Selak navodi da su prava trećih lica u ovom postupku jako sužena i da izvršitelji nisu srž problema kod stanara, već odluka suda.

- Kada smo dobili izvršni postupak, delimično smo se odrekli vanknjižnog prava svojine. Jako su sužena prava trećih lica u izvršenjima. Izvršni postupak je prilično strog i formalan. Stanari su hteli da čuju mišljenje izvršitelja, ali njegovo mišljenje nije bitno jer on sprovodi sudsku odluku, on nema svoje mišljenje tokom sprovođenja izvršenja. On sprovodi odluku kako ona glasi, a o toj odluci je mišljenje dao sud - kaže ona.

Stanovi su bili pod hipotekom Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja je pričao o detaljima postupka, istakavši da je sud odbio zahteve stanara, a to je obrazložio time što u njihovim kupo-prodajnim ugovorima piše da su stanovi pod hipotekom.

- Netačno je da izvršitelj postupa po svojoj odluci, sud je taj koji donosi rešenje. Stanari koji su kupili stanove su izjavili prigovore trećih lice tvrdeći da su oni vlasnici i da imaju pravo koje sprečava izvršenje. Međutim, sud je odbio takve prigovore, oni su vodili parnični postupak i tamo je sud doneo presude kojima je odbio njihove zahteve obrazlažući da ugovorima o kupo-prodaji njihovih stanova jasno piše da su stanovi opterećeni hipotekom, odnosno zemljište na kojem se gradi. Vi zahteve za otklanjanje nepravilnosti možete da podižete nebrojano puta, pa taj navod da izvršitelj mora da čeka zahtev u situaciji kada postoje pravnosnažne sudske odluke, potpuno je besmilen. Međutim, uvek postoji solucija da se stanari dogovore sa poveriocem - rekao je Masnikosa.

