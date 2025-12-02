Iz Ministarstva unutrašnjih poslova uputili su apel vozačima zbog magle koja je prisutna u pojedinim delovima naše zemlje.

- Vozači, u pojedinim delovima naše zemlje smanjena je vidljivost prouzrokovana gustom maglom, što značajno otežava vožnju - podsećaju iz MUP i savetuju učesnike u saobraćaju da budu oprezni.

- Smanjite brzinu kretanja i prilagodite vožnju uslovima na putu. Povećajte odstojanje. Uslovi magle zahtevaju veći prostor za reakciju. Obavezno uključite kratka svetla i svetla za maglu. U uslovima izrazito smanjene vidljivosti, vozači su u obavezi da uključe sve pokazivače pravca na vozilu. Vozite odgovorno i sa povećanom dozom opreza. Vaša bezbednost i bezbednost drugih je najvažnija. Budite sigurni i stignite na cilj bezbedno - upozoravaju iz MUP.