Slušaj vest

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova uputili su apel vozačima zbog magle koja je prisutna u pojedinim delovima naše zemlje.

- Vozači, u pojedinim delovima naše zemlje smanjena je vidljivost prouzrokovana gustom maglom, što značajno otežava vožnju - podsećaju iz MUP i savetuju učesnike u saobraćaju da budu oprezni. 

- Smanjite brzinu kretanja i prilagodite vožnju uslovima na putu. Povećajte odstojanje. Uslovi magle zahtevaju veći prostor za reakciju. Obavezno uključite kratka svetla i svetla za maglu. U uslovima izrazito smanjene vidljivosti, vozači su u obavezi da uključe sve pokazivače pravca na vozilu. Vozite odgovorno i sa povećanom dozom opreza. Vaša bezbednost i bezbednost drugih je najvažnija. Budite sigurni i stignite na cilj bezbedno - upozoravaju iz MUP.

Ne propustiteHronikaMUP UVODI 2 NOVE ELEKTRONSKE USLUGE KOJE ĆE GRAĐANIMA MNOGO OLAKŠATI! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje
policija.jpg
HronikaMUP UPOZORAVA DA NE NASEDATE NA OVE MEJLOVE: Ako vam stigne čudna poruka javite se ovoj službi
haker Marks & Spencer
Hronika460 SAOBRAĆAJKI I 9 POGINULIH ZA SAMO PET DANA! Još jedna crna nedelja na putevima, MUP se hitno oglasio: Ovo je crveni alarm za sve! (Foto)
saobraćajna nesreća Laćarak
HronikaMUP IZDAO HITAN APEL! POJAVILI SE "SPOOFING" POZIVI: Iz policije upozoravaju građane i savetuju kako da se zaštitite
MUP upozorava na spoofing prevare