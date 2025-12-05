Slušaj vest

Post i duhovna disciplina, tvrde sveštenici, mogu imati važnu vaspitnu ulogu u razvoju dece. Od jačanja volje i karaktera do spremnosti da prihvate životne oskudice i izazove.

Otac Bojan Krstanović, sveštenik koji službuje na Majevici, objasnio je kakvu korist od posta imaju deca.

- Dete koje posti... Zamislite to jačanje volje, tu čvrstinu karaktera, to stanje duha, tu spremnost na uzdržavanje. Post na decu ima (između svega ostalog i) vaspitni karakter. Kako je lepo kad se dete nauči da posti. Nauči da se uzdržava od neke primamljive hrane, slatkiša i svega onoga što deca vole - naveo je otac Krstanović.

Dodao je da je sa takvim detetom mnogo lakše kroz život.

- Takvom detetu je lakše objasniti da sutra u životu ne može da ima sve što poželi. Da ne može baš za osamnaesti rođendan dobiti najskuplja kola ili ne znam šta. Dete koje je naučeno da se uzdržava, ono će kroz život moći da prihvati sve oskudice. Verujte, biće ih puno - napisao je sveštenik na svom Fejsbuk profilu.

Objasnio je da dete koje nikada nije naučeno da se uzdržava praviti velike probleme, pre svega svojim roditeljima, a na kraju i sebi.

- Kako ćeš ti detetu, koje je uvek dobijalo sve što želi, objasniti da ne možeš da mu kupiš nešto? Kako će to dete podneti da ga neka devojka neće, da nije najbolji u fudbalu, da je pao ispit..? Jednostavno, ono će da histeriše, očajava i to će ga odvesti u neke lude krajnosti. A sad zamislite dete koje je naučeno od malih nogu da se uzdržava, da ne može baš sve iako mu je to na dohvat ruke. To dete će sutra moći da podnese sve oskudice koje život nameće - naveo je otac Bojan.

Potom se osvrnuo na ishranu i post.

- Pa sad dalje, veći stepen. Zamislite još da dete naučimo da se pravilno hrani i u postu i van posta. Već smo rešili pitanje njegovog zdravlja. Zamislite da dete naučimo da nema duvana niti nekih gorih poroka. Da omladinu naučimo da se u alkoholu ne preteruje.

Iznad svega. Šta dobijamo ako dete naučimo da se moli i ide na Svetu Liturgiju? E tad smo dobili sve - naveo je on i dodao:

- Danas, sutra... Mi našem detetu nećemo moći baš u svemu da pomognemo, nećemo moći da ga ispratimo u svemu ali!!! Ako smo dete naučili da se moli i da u svemu traži pomoć od Boga onda će svaku pomoć i da dobije. Ako to nismo uradili gde će dete tražiti pomoć? Na ulici, u sekti, porocima..?

Pisao je i o koristima ovozemaljskim.

- Nisam baš dostojan da pišem o duhovnoj strani svega, ali, zamislite to dete koje posti, koje se moli, iznad svega pričešćuje... Zamislite koliko je ono blizu Boga i koliko je Bog blizu njega... Koliko ima blagoslova u životu! Uf! Milina je na to samo pomisliti, a kamoli živeti takav život. Dragi roditelji, kada nas Bog poziva da postimo, on to ne radi zato što njemu treba naš post, niti zato što želi da se mi mučimo. On nas neizmerno voli i sve što traži od nas to je za naše dobro. Eto, pa razmislite na koji način će odrastati vaša deca - zaključio je.