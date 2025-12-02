Slušaj vest

Univerzitet Megatrend objavio je neobičnu reklamu, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, u snimku se vidi devojka koja uzvikuje kako je konačno diplomirala, ali da joj nije jasno kako to da je u avgustu upisala fakultet, a diplomu stekla već sad - u novembru!

Nakon te scene, njen momak kaže da zna neke dobre ljude.

"Ma, završio mi jedan prijatelj! Moj stari prijatelj", odgovara joj momak pozdravljajući rektora Megatrenda Miću Jovanović koji stoji na prozoru.

Jovanović mu šeretski namiguje i - plazi jezik!

Rektor Mića Jovanović sa prozora gleda oduševljenu devojku i šeretski se smeje Foto: Instagram Printscreen/Megatrend univerzitet

Snimak je naišao na brojne komentare, a ispod objave stoji obaveštenje:

"Malo ironije za tmurne dane, ali i dalje mnogo posla i ozbiljnih ambicija. Dok se vreme poigrava sivim tonovima, Megatrend Univerzitet nastavlja da radi punim kapacitetom, posvećeno i odgovorno, kako bi obezbedio bolju budućnost svojim studentima i zajednici kojoj pripada.

Uprkos izazovima i spoljnim okolnostima, Univerzitet nastavlja da razvija nove, naprednije studijske smerove, modernizuje programe i jača saradnju sa privredom. Cilj je jasan: kvalitetnije obrazovanje, savremene kompetencije i stvaranje prostora za mlade koji žele da rastu, uče i napreduju.

I dok tmurni dani deluju kao da su tu da nas uspore, Megatrend bira drugačiji pristup bori se, inovira i otvara vrata novim generacijama stručnjaka."

Inače, kako je Kurir pisao, Ministarstvo prosvete donelo je nedavno rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu - Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su dozvole za rad Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije i Geoekonomskom fakultetu oduzete zbog toga što im je istekla prethodna akreditacija, a novi zahtevi nisu podneti najkasnije godinu dana pre isteka prethodne.

Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za umetnost i dizajn i Pravnom fakultetu dozvola je oduzeta nakon što je protekla godina dana od konačnosti rešenja o odbijanju njihovih akreditacionih zahteva.

- Studenti će svoje obrazovanje nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama, o čemu će Ministarstvo doneti poseban akt kojim se obezbeđuje završetak studija - kažu u Ministarstvu.