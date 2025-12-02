Slušaj vest

Balkanac koji već nekoliko godina živi u Nemačkoj otkrio je da postoji jedan ključni dokument bez kojeg je gotovo nezamislivo živeti u ovoj zemlji! Iako je kao i većina, po dolasku smatrao da je njegovo posedovanje samo bacanje para, taj papir ga je nedavno spasio velikih muka - zbog čega sada savetuje svakog da ga obavezno uzme.

Kako je otkrio na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj" radi se o tzv. "Rechtsschutz-u" - osiguranju pravnih troškova, tj. polisa koja pokriva troškove advokata, sudskih postupaka i drugih pravnih radnji.

Sve je počelo kada je dobio pismo od stanodavca sa obaveštenjem o povećanju kirije.

"Rekli mi svi: 'U Nemačkoj ti to treba, nikad ne znaš', Ja u sebi mislim: 'ma daj, šta će meni to, nisam ja kriminalac da mi treba advokat svaki drugi dan'. E pa ispade da mi treba, i to kako!

Pismo od stanodavca

Dakle, pre par meseci, dođe meni pismo od stanodavca, ogromno kao da mi je poslao roman. Otvaram ja, ono povećanje stanarine. Ali ne malo, nego onako, da se zamisliš je l' plaćaš stan ili si uzeo lizing na mali avion.

Kaže on: 'Cene porasle, energija porasla, sve poraslo'. A ja gledam u papir i mislim: brate, sve je poraslo osim moje plate!", piše on.

Nakon što je mirno odbio da prihvati nove uslove, usledilo je drugo pismo, ovaj put sa oštrijim tonom. Stanodavac je zahtevao da potpiše povećanje ili da snosi posledice. Panika je bila na pomolu, jer je Balkanac pomislio da će ostati na ulici.

"Osećao sam se kao da imam ličnog telohranitelja"

"I onda se setim - Rechtsschutz! Kontam, aj' da probam, šta imam da izgubim. Zovem ih, objašnjavam situaciju. Žena me sluša, sve fino zapisuje, kao da sam došao da prijavim nestanak krave, a ne povećanje kirije. Kaže ona meni: 'Bez brige, šaljemo vam advokata. Imate pravo, ovo je prekomerno'. Ja u sebi mislim: 'ma ne može biti da je baš ovoliko dobro, ali hajde, idem s tokom'. Ljudi… advokat im napisao pismo. Pa to nije pismo, to je biblija od šest strana. Citira zakone, paragrafe, godine, pravilnike, sve živo. Ja ga čitam i osećam se kao da imam ličnog telohranitelja", dodaje on.

Potez stanodavca ga šokirao

Pismo advokata je poslato stanodavcu, a odgovor je stigao za samo tri dana: odluka o povećanju kirije je povučena, zbog navodne greške u obračunu.

Balkanac sada ističe da bez osiguranja pravnih troškova ne bi imao šanse da se izbori sa ovakvom situacijom.

"Greška?! Greška, brate… greška. Do juče je bilo 'moraš da potpišeš', a danas je 'ups'. Da nisam imao 'Rechtsschutz', ja bih do kraja života mislio da je to normalno", priznaje Balkanac.

"Iako misliš da ti ne treba - treba ti"

Na kraju poziva sve koji žive u Nemačkoj da razmotre posedovanje ovakvog osiguranja.

"Nema veze koliko misliš da ti ne treba, jednog dana može ti spasiti mesec, godinu, pa i stan", zaključuje on.

Njegovo iskustvo je otvorilo važnu diskusiju među Balkanacima u Nemačkoj. Mnogi su otkrili koliko su srećni što su poslušali savete i danas poseduju ovaj papir, dok su oni koji ga nemaju priznali da ih je priča Balkanca naterala da već sutra odu po svoje osiguranje pravnih troškova.