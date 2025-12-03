Slušaj vest

Reč je o prodaji lekova putem interneta, a koje opasnosti vrebaju iza ove ponude, kao i koliko su ti lekovi štetni po zdravlje, za jutarnji program Kurir televizije objasnila je Marija Protić, magistar farmacije.

Protić napominje da kupovina putem interneta nije sigurna, naročito što se tiče lekova, jer lako može doći do prevare kupca, pa čak i do dobijanja falš lekova.

"OVI LEKOVI SADRŽE SUPSTANCE KOJE UGROŽAVAJU ZDRAVLJE" Izvor: Kurir televizija

Najčešći i najopasniji lekovi sa crnog tržišta

Iako su među najčešće falsifikovanima sedativi i lekovi za potenciju, u poslednje vreme pravi bum na crnom tržištu prave preparati za mršavljenje, koje žene masovno kupuju onlajn, često neznajući koliko takvi proizvodi mogu biti opasni.

- Ne preporučujem da se kupuju onlajn jer ima dosta falsifikovanih lekova u svetu i kod nas. Velika je borba protiv tog crnog tržišta. Opasno je kupovati lekove na taj način jer oni mogu da sadrže neadekvatne supstance koje mogu da ugroze zdravlje. Tu su najčešći lekovi iz grupe sedativa, za potenciju, a iz novije ere su prisutni i lekovi za mršavljenje koji mogu biti veoma opasni ako se uzimaju preko interneta. Lekove kupujte u apotekama jer iza njih stoji čitav lanac provera - apelovala je Protić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.