Slušaj vest

U Srbiji će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno, ali uglavnom sunčano vreme, na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg.

Ono što posebno raduje je da će najviša temperatura biti i do 12 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.

Ne propustitePlanetaTEMPERATURA U OVOM GRADU PALA NA -50! Okovani ledom, a prognoza najavljuje da će biti i do minus 60
jakutsk profimedia-0231763599.jpg
DruštvoNeočekivani obrt! Nema naznaka za jače zahlađenje! Čubrilo izneo najnoviju prognozu: "Nema nikakve zveri sa istoka, ali imaćemo..."
Poledica
DruštvoSTIŽE SNEG I PAD TEMPERATURE, A ONDA NAGLI PREOKRET! Detaljna prognoza Ivana Ristića do kraja decembra, a ono što nas čeka za Novu godine neće vam se svideti
Ivan Ristić
DruštvoMUP UPOZORAVA, OGLASIO SE ZBOG NEVREMENA! Očekuju nas nagli pad temperature, ali i obilne padavine! Na ova 3 mesta sručiće se ogromna količina vode
nevreme ,kiša ,saobraćaj,auto ,most