U Srbiji će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno, ali uglavnom sunčano vreme, na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg.

Ono što posebno raduje je da će najviša temperatura biti i do 12 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.