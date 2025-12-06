Slušaj vest

Međutim, neki mladenci su otišli korak dalje pa su počeli da prave tabele u kojima ne zapisuju samo iznose poklona već i na osnovu njih određuju koliko ih taj gost ceni i poštuje.

To je potvrdila jedna korisnica Redita iz Hrvatske koja se šokirala zbog ovog postupka novopečenog bračnog para kojeg lično poznaje.

- Je l’ vama normalno da ljudi rade Eksel tabele za evidenciju iznosa poklona koje su dobili za venčanje? Dakle, prijatelji koji su se nedavno venčali napravili su bukvalno Eksel tabelu sa svim gostima. U jednoj koloni su imena, u drugoj „procenjena primanja“, a u trećoj iznos koji su im ti ljudi dali u koverti. I još su napravili neka svoja „pravila“ po kojima tumače rezultate – zapravo računaju procenat - koliko je ko dao u odnosu na svoja primanja. Taj procenat koriste kao merilo "koliko im je zapravo stalo do njih“, s kim će se više družiti ubuduće, i koliko će oni dati tim ljudima kada se oni budu ženili. Bila sam zapanjena kad sam videla da neko uopšte zapisuje takve stvari, a kamoli da iz toga izvlači zaključke o ljudima - navodi se u objavi i dodaje:

Slavlje ne treba da stvara finansijski pritisak

- Udajem se sledeće godine i mi smo gostima rekli da nam ne treba da daju nikakve poklone jer znamo koliko je većini teško - neki su tek dobili decu, neki se tek sele ili kupuju stan, neki se isto uskoro žene. Ne želimo nikome da stvaramo finansijski pritisak zbog našeg slavlja. Najgora mi je pomisao da bi neko dao poslednje pare za naš poklon ili se, ne daj Bože, zadužio zbog toga. Jesam li ja luda što mi je ovo sve totalno poremećeno ili ljudi stvarno ovako razmišljaju? Jeste li zapisivali iznose poklona koje ste dobili za venčanje?

Ova objava je izazvala lavinu komentara, a sudeći po reakcijama mnogi građani regiona su napisali da im je poznato da neki mladenci zapisuju iznose koje su dobili u kovertama da bi znali kasnije koliko treba da odnesu na poklon svakom pojedinačno.

- Moja mama je vodila evidenciju otkad znam za nju, i to ne samo za venčanja nego i za rođendane i za Božiče, zapisivalo se sve, ko je nama kao familiji što poklonio, onda bi ona recipročnu vrednost poklona njima poklanjala, da li za rođendane ili za svadbe - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Ja sam zapisao, da znam adekvatno i vratiti. Ali ovo je preterivanje...

Mladencima posle svadbe ostalo 40 evra

Povodom ove priče žena iz Srbije je napisala kako je posle svadbe prošla sa finansijama kada je sve isplaćeno.

- Prošlo leto, muž i ja organizovali svadbu kod kumova na salašu u Sremu. Naplatili nam samo potrošenu hranu i piće, venčanicu nisam kupovala jer šta će mi, dekoracija ono, lepa ali minimalna jer što bih plaćala iznajmljivanje veštačkog cveća sa Temua. Bend je bio brutalan, za to para ne žalim, svadba mlada, sve veselo, kad smo platili bend, hranu i piće, ostalo nam 40 evra tako da možda je bolje da smo imali eksel - piše u komentaru, dok je jednog korisnika ova priča razbesnela pa je napisao: