"Inkluzivna Srbija je zemlja koja veruje u svoje ljude", poručila je ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na prvoj Međunarodnoj konferenciji „Inkluzivna Srbija izazovi i perspektive“, koja je organizovana uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Kako je naglasila, inkluzija nije trošak, već investicija u ljude, u znanje, u razvoj, u budućnost ove zemlje.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da su mnoge porodice u Srbiji, decenijama unazad, mislile da treba da kriju, ako imaju dete sa invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju. Kako je navela, ne zato što su se stidele svoje dece, već zato što su se plašile reakcija okoline, pogleda, osude, nerazumevanja.

"Mnogi su tu borbu vodili tiho, unutar svoja četiri zida, bez podrške i bez razumevanja. Zato verujem da je jedna od najvećih promena u Srbiji danas upravo promena društvene klime, da više nije prihvatljivo da se neko skloni i smatra „drugačijim“ samo zato što ima invaliditet", naglasila je.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Prema rečima ministarke, to je promena koja ne nastaje zakonom, već svešću, obrazovanjem, razgovorom i onim primerom koji jedni drugima dajemo svaki dan.

S tim u vezi navela je da je u tom smeru, proteklih godina, uloženo mnogo napora.

Kao neke od rezultata Ministarstva i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, istakla je obezbeđivanje pristupačnosti brojnih institucija i sportskih centara za osobe sa invaliditetom, podršku za razvoj 58 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i realizaciju više od 500 projekata udruženja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Naglasila je i da će Srbija prvi put u istoriji dobiti i Centralni registar osoba sa invaliditetom.

"Ovo nije samo tehnička promena. Ovo je civilizacijski korak u izgradnji pravednijeg društva", istakla je Đurđević Stamenkovski i dodala da je taj Zakon u pripremi, kao i da se njegova primena očekuje od 2027. godine.

Takođe, navela je i da je Srbija usvojila novu Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period 2025–2030, koja postavlja šest velikih ciljeva, dostupne usluge u zajednici, puno uživanje poslovne sposobnosti, pristupačnost u svim segmentima društva, ekonomska nezavisnost, dostupno obrazovanje i jednak pristup zdravstvu.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Zato što inkluzija nije pitanje humanosti, već pitanje pravde, jer društvo koje uključuje ljude ne radi to iz milosrđa, već iz uverenja da su svi građani jednako vredni", naglasila je ministarka.

Ona je podvukla da država koja želi da bude jaka, mora da bude i pravedna.

"Snažna Srbija je Srbija u kojoj svako ima mesto, a pravedna je ona u kojoj niko nije nevidljiv", zaključila je Đurđević Stamenkovski.