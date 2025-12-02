Slušaj vest

Učenici u više od 60 odsto okruga u Srbiji imaju ispodprosečna nacionalna postignuća na sva tri testa ovogodišnjeg završnog ispita! Najuspešniji su bili na trećem testu iz izbornog predmeta, dok su najlošije rezultate ostvarili iz srpskog.

Zabrinjava podatak da su čak 262 svršena osmaka imala nula bodova iz matematike, 174 iz maternjeg jezika i 173 iz izbornog predmeta. Ako se gleda da je izborni predmet onaj koji đaka najviše privlači, onda je frapantna činjenica da je 72 onih koji su odabrali geografiju i ama baš ništa nisu znali, a iz biologije je takvih 68.

Ovo su podaci iz izveštaja o rezultatima završnog ispita u školskoj 2024/2025, koji je u junu radio 62.041 učenik, a pripremio ga je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Najuspešniji na trećem testu

- Prosečno postignuće učenika na testu iz srpskog jezika, izraženo u poenima, iznosi 11,59, iz matematike 11,78 i 13,83 na trećem testu. Učenici su bili najuspešniji na trećem testu (prosečno postignuće 13,83 poena), potom na testu iz matematike (prosečno postignuće 11,78 poena), dok su najmanje uspešni bili u rešavanju testa iz srpskog jezika (prosečno postignuće 11,59 poena) - navodi se u izveštaju.

Učenici su bili najuspešniji na trećem testu Foto: Shutterstock

Podaci pokazuju da su svršeni osmaci bili najuspešniji na testu iz hemije (15,87 poena), potom iz fizike (15,83 poena), istorije (14,11 poena), biologije (13,96 poena) i geografije (13,11 poena).

- Najviše njih je ostvarilo maksimalan broj poena na trećem testu, zatim na testu iz matematike, a najmanje na testu iz srpskog jezika - stoji u izveštaju.

Devojčice uspešnije od dečaka

Na republičkom nivou, devojčice su bile uspešnije od dečaka na većini testova, naročito iz srpskog, dok su dečaci imali bolje rezultate samo na testovima iz istorije i fizike.

Dok su učenici iz Pećkog, Kosovsko-mitrovačkog, Šumadijskog, Južnobačkog i Nišavskog okruga, kao i iz Grada Beograda, postigli iznadprosečne rezultate na sva tri testa, a učenici Sremskog, Moravičkog, Rasinskog i Severnobačkog okruga su bili na nivou nacionalnog proseka, analiza pokazuje da su đaci iz čak 21 okruga zabeležili ispodprosečna postignuća iz matematike i srpskog, odnosno 20 na testu iz izbornog predmeta.

Okruzi s najnižim postignućima

Okruzi s najnižim postignućima na sva tri testa su Kosovsko-pomoravski, Raški 2 - Kraljevo i Prizrenski.

Đaci koji imaju više ocene postižu i bolje rezultate na testovima.

U Srbiji je 7.588 vukovaca Foto: Marina Lopičić

- Iako je utvrđeno da postoji povezanost između ocena i postignuća na testovima, očekivalo bi se da ona bude nešto viša. Razlozi za ovakav rezultat se mogu objasniti činjenicom da je zaključna ocena sumiranje celokupnog rada učenika u toku školske godine, a rezultati završnog ispita su proizvod specifične i stresne situacije u kojoj se ispituju samo određeni segmenti nastavnog programa. Bez obzira na to, poželjno je da korelacija između školskih ocena i postignuća na testovima bude nešto viša i stoga je neophodno kontinuirano unapređivati i kvalitet školskog ocenjivanja i završni ispit - dodaje se u izveštaju.

Svaki osmi učenik vukovac

U Srbiji je inače 7.588 vukovaca, što znači da je svaki osmi učenik izuzetno uspešan i angažovan.

- Prosečno postignuće vukovaca na sva tri testa je, kao što je i očekivano, više u odnosu na republički prosek. Postoje velike razlike između školskih uprava u broju vukovaca: najviše imaju Niš, Leskovac i Jagodina, a najmanje Valjevo, Užice i Kraljevo. Najmanje prosečno postignuće vukovaca beleži se u Kosovsko-pomoravskom, Kosovskom, Raškom 2 - Novi Pazar i Jablaničkom okrugu. Najviše prosečno postignuće vukovaca beleži se u Gradu Beogradu i Kosovsko-mitrovačkom okrugu - navodi se u analizi.

Milorad Antić ističe da je nedopustivo da đak ima nula bodova Foto: Kurir Televizija

Antić: Nedopustivo da đak ima nula bodova!

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić pohvalio je devojčice koje su postigle bolje rezultate od dečaka, ali je istakao da ga zabrinjava što su deca postigla loše rezultate u većini okruga.

- Rekao bih da su tu nastavnici poklanjali ocene, da li prikrivajući nerad ili veliki rad, ne znam, ali je neophodna veća kontrola nadzornih službi. Nakon ovog izveštaja nadzornici treba da posete te škole, organizuju seminare... Poražavajuće je što su đaci najlošije znanje pokazali iz srpskog jezika i matematike. Mora nešto da se promeni! Da li je to reforma ili su to dopunski časova, ali nešto mora da se preduzme. To što je neko ostvario nula bodova na maloj maturi je velika sramota i to je nedopustivo. Dopunska nastava mora da se održava, pa čak i da se uvede neopravdani ukoliko učenik izostane - naglasio je Antić za Kurir.