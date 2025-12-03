PAS UJEO DETE (3) ZA LICE U KAFIĆU NA MIRIJEVU! Radnici ga pustili da se ugreje u lokalu, pretpostavlja se da je ovo prethodilo krvavom napadu (VIDEO)
Trogodišnje dete zadobilo je povrede kada ga je za lice ujeo pas u jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo. Pas navodno nije vlasnički, već su ga zaposleni pustili u kafić da se ugreje.
Kada je dete pokušalo da ga pomazi, pas ga je ugrizao za lice. Kako pravilno, odnosno najbezbolnije prići psu, kao i šta je moglo da prethodi napadu za Kurir televiziju objasnio je Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novi Beograd.
Ruke ispod kolena, čekati da pas prvi priđe
On je istakao da pristup psu najvažniji. Kako je objasnio, prilikom prilaska životinji nikako ne treba pružati prste ka njemu, već da ruke držimo ispod kolena, što možda u ovoj situaciji nije bio slučaj.
- Najbolje je da mi kao vlasnici stanemo pored psa i da kažemo drugoj osobi da na jedan metar bočno stane od psa, potom da spusti obe ruke pored kolena, nikako psu da ne da šaku ili prste jer je velika verovatnoća da će nas povrediti. Ne gledamo ga direktno, već perifernim vidom, i čekamo da nas onjuši. To ne znači da smo prijatelji, već da nas neće ujesti - rekao je Šarenac i dodao:
- Međutim, lepo je kada ugostiteljski objekti brinu o životinjama. Apelovao bih na sve vlasnike da rade na socijalizaciji svog pse. Tri četvrtine ovakvih slučajeva, kao što je i ovaj, se dešava od vlasničkih pasa. Nisu kuce problem, već vlasnici - zaključio je Šarenac.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs