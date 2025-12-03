Slušaj vest

Trogodišnje dete zadobilo je povrede kada ga je za lice ujeo pas u jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo. Pas navodno nije vlasnički, već su ga zaposleni pustili u kafić da se ugreje.

Kada je dete pokušalo da ga pomazi, pas ga je ugrizao za lice. Kako pravilno, odnosno najbezbolnije prići psu, kao i šta je moglo da prethodi napadu za Kurir televiziju objasnio je Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novi Beograd.

Rasa psa Basenji poznata je po tome što ne laje Foto: Addictive Stock, ADDICTIVE STOCK CREATIVES / Alamy / Profimedia

Ruke ispod kolena, čekati da pas prvi priđe

On je istakao da pristup psu najvažniji. Kako je objasnio, prilikom prilaska životinji nikako ne treba pružati prste ka njemu, već da ruke držimo ispod kolena, što možda u ovoj situaciji nije bio slučaj.

- Najbolje je da mi kao vlasnici stanemo pored psa i da kažemo drugoj osobi da na jedan metar bočno stane od psa, potom da spusti obe ruke pored kolena, nikako psu da ne da šaku ili prste jer je velika verovatnoća da će nas povrediti. Ne gledamo ga direktno, već perifernim vidom, i čekamo da nas onjuši. To ne znači da smo prijatelji, već da nas neće ujesti - rekao je Šarenac i dodao:

- Međutim, lepo je kada ugostiteljski objekti brinu o životinjama. Apelovao bih na sve vlasnike da rade na socijalizaciji svog pse. Tri četvrtine ovakvih slučajeva, kao što je i ovaj, se dešava od vlasničkih pasa. Nisu kuce problem, već vlasnici - zaključio je Šarenac.

