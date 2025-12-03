USKORO ĆEMO ŽIVETI 200 GODINA? Tableta za produžetak života u fazi istraživanja: Viši naučni saradnik otkrio kako veštačka inteligencija može da produži život
Da li ćemo živeti 200 godina? Naučnici su na korak do revolucionarnog otkrića, pilule za dugovečnost. Pilula koja obećava sporije starenje, regeneraciju ćelija i život koji traje duže nego ikada do sada.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor primarijus doktor Violeta Stanimirović, klinički farmakolog i doktor Vladimir Gašić, viši naučni saradnik.
- U Bibliji je navedeno da je deda Noja živeo 967 godina. Po njemu je i jedno drvo u Kaliforniji iz roda bora dobilo ime Metozalem, a živi 4.850 godina. Mi smo večiti. Naš život je večan. Pitanje je samo sa kog aspekta i platforme gledate. Pilule, ovakve ili onakve, doprinose da ovo biološko telo bude dobro održavano kako bi duša duže u njemu bila besmrtna.
Na pitanje da li nam je potreban ovako dug život, Stanimirović kaže da mi nemamo samo ovo fizičko telo, već i astralno, duhovno, pa je pitanje šta zaista želimo od života:
- Mislim da je bitan kvalitet života, posebno za dug život. Ne govorimo o novcu, već unutrašnjem zadovoljstvu. U današnje vreme kada se voze džipovi i stanovi od 500 kvadrata, mi ne možemo to svi da priuštimo. Ipak, mladi se bave IT-om i sve češće se naseljavaju na planinama. Frekvence, a ja se bavim kvantnom medicinom, sve sam uverenija da frekvence između unutrašnjeg bića i okoline je jako bitna za dug i kvalitetan život - objašnjava Stanimirović.
Gašić kaže da je reč o piluli koja targetira ćelije koje su stare:
- Jeste korisno uništavati stare ćelije, ali je problem što to nije jedini razlog iz kog nastaje starost i skraćuje se život. Jedan od razloga je drugi zakon termodinamike, fiksna količina energije koje naše telo može da poseduje. U svakoj ćeliji postoji nešto što dovodi do ograničenja broja deoba koje ćelija može da doživi - kaže Gašić.
Da li će veštačka inteligencija produžiti život ljudi?
On je dalje objasnio da ova pilula zvuči obećavajuće, ali nije jedina komponenta u priči.
- Veštačka inteligencija može da pomogne metodološki, da proračuna strukturu molekula ili slično. Može pomoći i u razvoju metode da transportujemo našu svest u digitalni domen. Postavlja se pitanje da li smo stvorili kopiju svesti, ili je zaista preneli. To je problem toga da li su telo i duša odvojene stvari. Naučno je teško odgovoriti na to pitanje - kaže Gašić.
Pilula u fazi istraživanja
- Zbog utvrđivanja delovanja na hromozome i enzim telomerazu oja bi trebalo da pospešuje produžavanje telomera i života ćelije. Svaka ćelija ima programirani život i smrt, cilj je da se to produži. To ni nije tableta, već aktivna substanca koju treba staviti u nešto kako bi dobilo farmaceutski oblik. Jedno kompletno istraživanje od ideje do leka je od 10 do 15 godina, ali sada je skraćeno na 8 do 10 godina jer se eksperimenti na životinjama zamenili kompjuterskim parametrima - kaže Stanimirović.
Ona dodaje i da je stanje bolesti stanje izmenjene frekvence organizma, odnosno određenog organa.
- Kada bude prve grupe zdravih dobrovoljaca za probu, a još je rano, znaćemo više. Poenta je u individualnoj farmakoterapiji. Pravi lek, prava doza, u pravo vreme kod pravog čoveka u pravoj fazi razvoja - kaže Stanimirović.
Gašić kaže da istraživanja na životinjama jesu relevantni za dobrobit ljudi, pretežno se koriste miševi određenog soja, jer se kod njih najlakše manipuliše genima:
- Pitanje je etičnosti, a to se konstantno diskutuje. Postoje standardi koji se bave ne samo etičkim pitanjima kod ljudi, već i kod životinja - kaže Gašić.
