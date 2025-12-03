Slušaj vest

Da li ćemo živeti 200 godina? Naučnici su na korak do revolucionarnog otkrića, pilule za dugovečnost. Pilula koja obećava sporije starenje, regeneraciju ćelija i život koji traje duže nego ikada do sada.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor primarijus doktor Violeta Stanimirović, klinički farmakolog i doktor Vladimir Gašić, viši naučni saradnik.

Violeta Stanimirović Foto: Kurir Televizija

- U Bibliji je navedeno da je deda Noja živeo 967 godina. Po njemu je i jedno drvo u Kaliforniji iz roda bora dobilo ime Metozalem, a živi 4.850 godina. Mi smo večiti. Naš život je večan. Pitanje je samo sa kog aspekta i platforme gledate. Pilule, ovakve ili onakve, doprinose da ovo biološko telo bude dobro održavano kako bi duša duže u njemu bila besmrtna.

Na pitanje da li nam je potreban ovako dug život, Stanimirović kaže da mi nemamo samo ovo fizičko telo, već i astralno, duhovno, pa je pitanje šta zaista želimo od života:

- Mislim da je bitan kvalitet života, posebno za dug život. Ne govorimo o novcu, već unutrašnjem zadovoljstvu. U današnje vreme kada se voze džipovi i stanovi od 500 kvadrata, mi ne možemo to svi da priuštimo. Ipak, mladi se bave IT-om i sve češće se naseljavaju na planinama. Frekvence, a ja se bavim kvantnom medicinom, sve sam uverenija da frekvence između unutrašnjeg bića i okoline je jako bitna za dug i kvalitetan život - objašnjava Stanimirović.

Vladimir Gašić Foto: Kurir Televizija

Gašić kaže da je reč o piluli koja targetira ćelije koje su stare:

- Jeste korisno uništavati stare ćelije, ali je problem što to nije jedini razlog iz kog nastaje starost i skraćuje se život. Jedan od razloga je drugi zakon termodinamike, fiksna količina energije koje naše telo može da poseduje. U svakoj ćeliji postoji nešto što dovodi do ograničenja broja deoba koje ćelija može da doživi - kaže Gašić.

Da li će veštačka inteligencija produžiti život ljudi?

On je dalje objasnio da ova pilula zvuči obećavajuće, ali nije jedina komponenta u priči.

- Veštačka inteligencija može da pomogne metodološki, da proračuna strukturu molekula ili slično. Može pomoći i u razvoju metode da transportujemo našu svest u digitalni domen. Postavlja se pitanje da li smo stvorili kopiju svesti, ili je zaista preneli. To je problem toga da li su telo i duša odvojene stvari. Naučno je teško odgovoriti na to pitanje - kaže Gašić.

Pilula u fazi istraživanja

- Zbog utvrđivanja delovanja na hromozome i enzim telomerazu oja bi trebalo da pospešuje produžavanje telomera i života ćelije. Svaka ćelija ima programirani život i smrt, cilj je da se to produži. To ni nije tableta, već aktivna substanca koju treba staviti u nešto kako bi dobilo farmaceutski oblik. Jedno kompletno istraživanje od ideje do leka je od 10 do 15 godina, ali sada je skraćeno na 8 do 10 godina jer se eksperimenti na životinjama zamenili kompjuterskim parametrima - kaže Stanimirović.

Ona dodaje i da je stanje bolesti stanje izmenjene frekvence organizma, odnosno određenog organa.

- Kada bude prve grupe zdravih dobrovoljaca za probu, a još je rano, znaćemo više. Poenta je u individualnoj farmakoterapiji. Pravi lek, prava doza, u pravo vreme kod pravog čoveka u pravoj fazi razvoja - kaže Stanimirović.

Gašić kaže da istraživanja na životinjama jesu relevantni za dobrobit ljudi, pretežno se koriste miševi određenog soja, jer se kod njih najlakše manipuliše genima:

- Pitanje je etičnosti, a to se konstantno diskutuje. Postoje standardi koji se bave ne samo etičkim pitanjima kod ljudi, već i kod životinja - kaže Gašić.

