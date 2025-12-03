Slušaj vest

U užurbanom ritmu svakodnevice ponekad se dogodi da jedan jedini trenutak ogoli razliku između ljudskosti i ravnodušnosti.

Upravo takav trenutak doživela je Slađana iz Novog Sada koja je obolela od dijabetesa i kojoj se nedavno slošilo dok je bila u prodavnici.

Ono što ju je neprijatno iznenadilo bilo je da radnica, uprkos tome što joj je vidljivo bilo loše, nije ništa uradila da joj pomogne.

Ilustracija Foto: RINA

- Danas mi se slošilo i uđem u trafiku da dokupim sok i slatko. Dijabetičar sam i sve mi je ispalo iz ruku. I žena komentariše dok mi naplućuje: "Pogledajte se na šta ličite!". Meni je pri tom vidno loše - sve mi ispada iz ruku, posrćem, padam... Ona samo gleda i kometariše. Nije se upristojila da pita: "Da li ste dobro?!" ili da se sagne i doda mi šta mi je ispalo. Sve vreme sam pokušavala da podignem sa poda i stavim u usta zalogaj. Srećom pomogle su mi divne ženice koje su se tu zadesile i pozvale hitnu pomoć. Da nije bilo njih možda danas ne bi stigla kući - ispričala je Slađana na Fejsbuk grupi Novosađanke.

Ona se još jednom "zahvalila do neba ženama koje su joj pomogle", a ženi koja joj nije pomogla kao i sličnima njoj je poslala jasnu poruku.

- Vi gospođe što sedite i kometarišete - ugrizite se za jezik pre nego sto se nekome tako obratite i osudite. Razumem strah kod ljudi, ali bezobrazluk koji je u poslednje vreme sve veći - nikad neću razumeti - poručila je Slađana uputivši apel poslodavcima da edukuju radnike u trgovini o tome kako da komuniciraju sa kupcima, posebno u situacijama kada je kupcu očigledno loše.

Njena ispovest postala je povod za širu raspravu na društvenim mrežama o empatiji i ophođenju jednih prema drugima, ali i o tome koliko je važno prepoznati zdravstvene simptome koji zahtevaju hitnu reakciju.

- Nema to veze sa poslodavcem niti sa bilo kakvom obukom, to je do čoveka - ili jesi ili nisi - napisala je jedna Marija.

Irena je dodala da je sve manje empatije među ljudima.

- Ljudi više ništa ne prepoznaju. Decu sa autizmom gledaju kao male divljake ili nevaspitanu decu, osobu koja padne na ulici preskaču pod pretpostavkom da je pijan, tako da me, nažalost, ne čudi manjak empatije ove osobe - dodala je Irena.