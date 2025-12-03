Slušaj vest

Mnogi pravoslavni vernici od 28. novembra do Badnje večeri, 6. januara, poštuju Božićni post. Ovaj prilagođeni način ishrane, osim dubokog duhovnog značaja, može doneti i značajne zdravstvene koristi. Smanjen unos masnoća životinjskog porekla često doprinosi nižem nivou holesterola, boljem zdravlju srca i lakšoj regulaciji telesne težine.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da jednolična i nutritivno siromašna posna ishrana može dovesti do pada energije i krvnog pritiska, gubitka mišićne mase i slabljenja imuniteta!

Post može poboljšati zdravlje srca, kaže dr Obradović. Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Post itekako može biti koristan zato što se iz jelovnika izbacuju masne namirnice i mesa, dok se povećava unos biljnih materija, a biljke, poznato je, sadrže ksenobiotike - supstance koje pomažu detoksikaciji organizma od štetnih materija unetih nepravilnom ishranom - kaže za Kurir prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

Ona ističe da na naše zdravlje samo 30 odsto utiče genetika, dok čak 70 zavisi od načina života, na koji, kako kaže, i te kako možemo da utičemo.


Potencijalne koristi posta

  • Poboljšanje zdravlja srca
  • Snižavanje nivoa triglicerida
  • Smanjenje holesterola
  • Regulacija krvnog pritiska
  • Smanjenju telesne težine i masnoće
  • Izbacivanje toksina

- Post može poboljšati zdravlje srca - smanjiti trigliceride, holesterol i pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Ali, ukoliko se ne unosi dovoljno vitamina, minerala i proteina, mogu se javiti i negativne posledice. Nedostatak vitamina C slabi imunitet, manjak vitamina D izaziva umor, a neadekvatan unos proteina može dovesti do gubitka mišićne mase, posebno ako nema fizičke aktivnosti. S druge strane, mnogi se tokom posta i ugoje ukoliko jelovnik zasnivaju na testu i pecivima - objašnjava doktorka.

Tokom posta treba hjesti rzanovrsno. Foto: New Africa/Shutterstock

Ona naglašava da postoji širok spektar namirnica biljnog porekla - od biljnih mleka i sojinih proizvoda, preko različitih posnih namaza i pašteta, do brojnih posnih slatkiša - što omogućava pravljenje zdravog i raznovrsnog jelovnika.

Tokom posta, preporučuje, treba jesti žitarice, mahunarke poput pasulja, graška i boranije, pečurke, kao i ribu.


Potencijalni negativni efekti posta

  • Pad imuniteta
  • Nizak pritisak
  • Vrtoglavica
  • Slabost
  • Hormonske promene
  • Gubitak mišićne mase
  • Prejedanje

- Dobar doručak mogu biti žitarice sa biljnim mlekom. Ručak zasnovan na mahunarkama obezbeđuje energiju i proteine, dok za večeru može poslužiti riblja pašteta uz pečurke, masline i papriku - predlaže doktorka i podseća da post treba da bude podrška i duhovnom i psihičkom zdravlju:

- Nije dovoljno otići do prve pekare i uzeti bilo šta što pruža kratkotrajan osećaj sitosti.

