Građanima se savetuje poseban oprez zbog moguće poledice nastale zaleđivanjem mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Po kotlinama i dolinama reka očekuje se i magla, koja će dodatno otežavati kretanje i smanjivati vidljivost na putevima. U najnovijem upozorenju RHMZ je objavio i kakvo nas vreme čeka za vikend i sledeće nedelje.

Prema prognozi RHMZ, sredinom dana u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka južne Srbije magla. U toku dana naoblačenje koje će uveče i tokom noći ponegde usloviti slabu kišu u južnim, zapadnim i centralnim krajevima, dok je na visokim planinama moguć slab sneg. Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlјu u pojačanju. Najviša temperatura od 6 do 11 stepeni Celzijusa.

Poseban oprez savetuje se zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, dodali su u ranijem upozorenju RHMZ.

