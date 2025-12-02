Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa rektorom, prorektorom i dekanima fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici o realizaciji nastave u novoj školskoj 2025/2026. godini.

Sastanak u Vladi Srbije bio je prilika da predstavnici Univerziteta u Prištini upoznaju predsednika Vlade sa aktivnostima fakulteta, situacijom u obrazovnom sistemu u južnoj srpskoj pokrajini, realizacijom nastave u prethodnoj i novoj školskoj 2025/2026. godini, ali i sa izazovima sa kojima se svakodnevno susreću zaposleni i studenti ovog univerziteta.

Profesor Macut je izrazio zahvalnost rukovodstvu Univerziteta i fakulteta što je svojim odgovornim ponašanjem doprinelo da se, u izuzetno komplikovanim okolnostima u AP Kosovo i Metohija, održavanje nastave i ispitnih rokova u školskoj 2024/2025. godini, punoj izazova na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, ne prekine ni na jedan dan, kao i da nova akademska godina započne 1. oktobra na svim fakultetima ovog univerziteta, a da se prijem brucoša i studenata viših godina u Studentski centar u Kosovskoj Mitrovici obavi u rokovima kao i ranijih godina.

Foto: Vlada Srbije

Rektor i dekani izrazili su zahvalnost Vladi Republike Srbije na podršci koju pruža Univerzitetu, ali su preneli i aktuelne probleme sa kojima se zaposleni i studenti susreću, a koji su izazvani jednostranim odlukama Privremenih institucija samouprave u Prištini. Dekani su ocenili da je, uzimajući u obzir sve okolnosti, upis na studijske programe svih nivoa studija za školsku 2025/2026. godinu bio dobar i da na pojedinim programima, posebno u oblasti medicine, konkuriše mnogo više kandidata nego što je odobreno mesta po akreditaciji i dozvoli za rad.

Foto: Vlada Srbije

U diskusiji je ukazano i na važnost omogućavanja nastavnicima i studentima Univerziteta u Prištini nesmetanog i punopravnog učešća u međunarodnim projektima u okviru programa „Erazmus plus“ i „Horizont Evropa“, kao i na potrebu prepoznavanja specifičnih okolnosti u kojima svoju delatnost obavljaju visokoškolske ustanove na teritoriji AP Kosovo i Metohija prilikom objavljivanja javnih poziva domaćih institucija za finansiranje stručnih, naučnoistraživačkih i umetničkih projekata.