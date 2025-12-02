Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas prvoj Međunarodnoj konferenciji „Inkluzivna Srbija izazovi i perspektive“, koja je organizovana uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Tom prilikom ministarka je poručila da zajedno gradimo Srbiju u kojoj ima mesta za sve, jer svaka različitost je naše bogatstvo.

"Draga deco, dragi prijatelji, viši od nas, jer nekima Bog nije dao vid, nekima nije dao sluh, nekima nije dao priliku da korakne, ali ovi kojima nije dao sluh nekada više čuju od nas. Ovi kojima nije dao vid, nekada dalje vide od nas, a ovima kojima nije dao priliku da hodaju, dao je šansu da koračaju i da stignu do svoga cilja. Teret koji nosite želim da podelimo, želim da budemo najčvršći, najpuzdaniji, najskremiji saveznici u vašoj borbi, jer vaša borba je i naša borba. Mislim da je inkluzivna Srbija nešto što danas više niko ne dovodi u pitanje i mislim da ćemo u 2026. godini napraviti još mnogo značajnih horaka na ovom putu. Srbija se promenila, Srbija prikvata različitost, Srbija brine o svima, grli svu svoju decu i sve svoje porodice.