Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade svečano su obeležili Dan jedinice — 2. decembar, u spomen na dan kada je 1949. godine formiran 204. lovački avijacijski puk, čije tradicije nastavlja ova jedinica Vojske Srbije.

Povodom praznika na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, realizovani su defile pripadnika brigade i taktičko-tehnički zbor vazduhoplovnih sredstava, istaknuta su ključna dostignuća u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade zaslužnim pojedincima. Ovom prilikom su uručene i diplome najboljim pilotima i mehaničarima koje se tradicionalno dodeljuju u znak sećanja na majora Zorana Radosavljevića, pilota koji je poginuo u odbrani zemlje od NATO agresije 1999. godine.

Foto: Ministarstvo odbrane

U okviru obeležavanja Dana 204. vazduhoplovne brigade, odata je počast poginulim i preminulim pripadnicima jedinice polaganjem venaca i cveća kraj spomen-obeležja „Niko nije rekao neću“.

U osvrtu na postignute rezultate, istaknuto je da je jedinica u godini za nama izvršila sve dodeljene zadatke, da je nastavljen trend opremanja savremenim sredstvima ratne tehnike, kao i da pripadnike 204. vazduhoplovne brigade krase profesionalizam, osposobljenost i visok moral, što je u celini doprinelo daljem unapređenju sposobnosti jedinice i Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Foto: Ministarstvo odbrane

Današnjoj svečanosti su prisustvovali komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić, porodice poginulih pripadnika brigade i bivši pripadnici jedinice, kao i predstavnici sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, organa lokalne samouprave, i drugi brojni gosti.

