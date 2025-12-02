Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić i direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević obišli su danas u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu novootvoreni paviljon, čijom izgradnjom je u potpunosti rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u jedinom zavodu tog tipa u našoj zemlji.

Vujić je rekao da je završetkom ovog paviljona, u kome će biti smešteno zatvoreno odeljenje kapaciteta za 250 osuđenica, u potpunosti rešeno pitanje njihovog smeštaja uz poštovanje standarda Saveta Evrope.

On je podsetio da je 2019. godine u tom zavodu izgrađen paviljon za smeštaj 160 osuđenica u poluotvoreno i otvoreno odeljenje.

Ministarstvo pravde je ispunilo „zlatni standard“ kada je u pitanju smeštaj žena osuđenih na zatvorske kazne, rekao je ministar Vujić.

Kako je naveo, osuđenice spadaju u osetljivu kategoriju lica što zahteva dodatne napore kako bi se unapredio njihov položaj i uvećale njihove mogućnosti da se obuče za tražene poslove na tržištu rada.

Foto: Ministarstvo Pravde

KPZ za žene u Požarevcu im u tom smislu omogućava obuke za krojenje i šivenje, proizvodnju ranog povrća u plastenicima, uzgajanje cveća, kao i za poslove kozmetičara i frizera koje su i mnogim sada bivšim osuđenicima omogućile da se zaposle nakon izvršenja kazne, napomenuo je ministar pravde.

Zbog toga će, kako je ukazao, i u novom paviljonu biti prostorija u kojima će nastaviti da se obavljaju obuke za frizere i kozmetičare da bi se pružila podjednaka šansa svim osuđenicima da steknu potrebne veštine na tim poslovima.

Paviljon, površine 5.000 kvadratnih metara, čija je izgradnja koštala 5,1 milion evra opremljen je nameštajem, dušecima i posteljinom koje su proizveli prethodno obučeni osuđenici u pogonima u Zabeli, Nišu i Sremskoj Mitrovici, čime su ostvarene milionske uštede u budžetu Republike Srbije.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević rekao je da novoizgrađeni paviljon ima devet dnevnih boravaka, moderno opremljenu kuhinju sa trpezarijom, multifunkcionalnu salu za pozorište i bioskop, ambulantu sa EKG aparatom, učionicu sa računarima, prostoriju za verske obrede, biblioteku, salu sa spravama za vežbanje, kao i pet spoljnih terena, od kojih su tri namenjena za šetnju, a dva za odbojku i košarku.

Foto: Ministarstvo Pravde

On je dodao da Uprava kontinuirano sprovodi aktivnosti propisane Strategijom razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2022-2027. godine u cilju poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima.