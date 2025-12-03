Slušaj vest

U Srbiji će ujutro ponegde biti magle i slabe kiše, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će na istoku, jugoistoku i jugu biti pretežno oblačno mestimično sa kišom, a na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni. Najniža temperatura biće od nula do šest stepeni, a najviša od šest do 12 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od tri do pet, a najviša oko 10 stepeni Celzijusa.

Vreme narednih dana

Umereno do potpuno oblačno, u četvrtak na severozapadu, zapadu i jugozapadu, a od petka do nedelјe ponovo se u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će od četvrtka do subote na jugu Banata i u donjem Podunavlјu imati i udare olujne jačine. Magla se očekuje još u četvrtak ujutru na severozapadu zemlјe, u Negotinskoj Krajini, kao i po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zapadne i južne Srbije.

Početkom sledeće sedmice suvo.

Biometeorološka prognoza