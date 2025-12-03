Slušaj vest

Magla poslednjih dana smanjuje vidljivost i dodatno opterećuje vozače u delu godine koji nam donosi najzahtevnije uslove vožnje, pa treba biti posebno oprezan jer su kolovozi na tim mestima klizavi, a upravljanje vozilom teže sa dužim zaustavnim putem, ukazuju iz AMSS-a.

Prilagodite voznju, držite veće odstojanje i izbegavajte preticanje, naglo kočenje i nagle promene pravca, savetuju iz ovog saveza.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, vozila najduže zadržavaju na Batrovcima, i to osam sati, saopštio je AMSS. Na Horgošu se teretna vozila zadržavaju četiri sata, na Kelebiji i Bezdanu tri sata, a na Šidu šest sati. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta.

Snega ima samo mestimično na teritoriji Ivanjice

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, saopštilo je JP "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.24 časa.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.