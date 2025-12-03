Slušaj vest

Sunce će najranije zaći u 2025. godini devetog i desetog decembra! Sledeće sedmice, u utorak i sredu, mrak će početi da pada već u 15 časova, 57 minuta i 17 sekundi, što znači da će tih dana građani imati najmanje raspoložive dnevne svetlosti tokom ove zime.

Iako se zimska kratkodnevnica, najkraći dan u godini, očekuje 21. decembra, najraniji zalazak sunca desiće se samo nekoliko dana ranije.

Razlog leži u kombinaciji nagiba Zemljine ose i eliptičnog oblika njene putanje oko Sunca, što utiče na to kako raspodeljujemo sate svetla u toku dana.

Manjak dnevne svetlosti utiče na raspoloženje

Tokom ovih decembarskih dana, mnogi građani mogli bi da osete povećanu razdražljivost, umor, pad koncentracije i veću potrebu za snom.

Stručnjaci podsećaju da je ovo uobičajena reakcija organizma na zimsku kratkotrajnost dana.

Psiholozi preporučuju da se tokom ovog perioda provodi što više vremena napolju u jutarnjim i prepodnevnim satima, kada je svetlost najintenzivnija, kao i da se održi redovan ritam sna i fizičke aktivnosti.

Iako se mnogima čini da je "najraniji mrak" isto što i "najkraći dan", to zapravo nije slučaj.