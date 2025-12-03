Slušaj vest

Sa Rumunskog mastera iz informatike naši gimnazijalci vratili su se sa četiri medalje. Ekipu su činili najbolji mladi informatičari iz Beograda, Sombora i Niša.

Znanje koje su pokazali bilo je dovoljno za osvajanje dve srebrne i dve bronzane medalje.

Našu ekipu činila su četiri takmičara, koјi su ostvarili sledeće rezultate: Stefan Šebez, četvrti razred, Matematička gimnaziјa, Beograd – srebrna medalja; Petar Banović, drugi razred, Matematička gimnaziјa, Beograd – srebrna medalja; Filip Repman, četvrti razred, Gimnaziјa „Veljko Petrović”, Sombor – bronzana medalja; Dimitriјe Atanasković, treći razred, Gimnaziјa „Svetozar Marković”, Niš – bronzana medalja.

Rukovodioci ekipe su bili: Filip Boјković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu i Bogdan Petrović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Dimitrije: Jedno od najtežih takmičenja

- Ovo je prvo međunarodno takmičenje za koje sam se dugo pripremao i jako sam ponosan na svoj uspeh. jedno od najtežih takmičenja, ima dosta teške zadatke u odnosu na ostala međunarodna takmičenja i jako je teško uzeti neki poen i dobar plasman - kaže Dimitrije Atanasković učenik niške gimnazije "Svetozar Marković".

Filip: Ovim postignućem sam probio led

Filip Repman iz somborske gimnazije "Veljko Petrović" kaže da je zadovoljan rezultatom i osvojenom bronzanom medaljom.

- Doduše mislim da nisam pokazao svoj maksimum. S obzirom na to da sam tek od letos u reprezentaciji i s ovim postignućem sam probio led, jeste najvažnije, međutim ciljam na mnogo veće uspehe sledeće godine.

Društvo matematičara Rumunije okupilo je najbolje takmičare iz celog sveta. Ukupno 245 srednjoškolaca iz 13 zemalja.

Stefan: Interesantni zadaci

Stefan Šebez koji je osvojio srebrnu medalju kaže da je reč o takmičenju koja već godinama okuplja dobru konkurenciju.

- Bio sam na istoj olimpijadi godinu pre, tu sam osvojio bronzu tako da je meni uvek lepo videti da sam imao napredak. Kakvi su sami zadaci bili, meni su se dosta svideli, bili su vrlo interesantni i dosta teški - kaže učenik Matematičke gimnazije.

"Oni ovo rade zato što vole"

Formula uspeha je talenat, rad i posvećenost, kažu profesori.

- Takmičenje nije cilj. Oni ovo rade zato što vole. Kad Stefan ili Petar kažu zadaci su bili baš lepi, to znači baš teški i izazovni, i da ih je to motivisalo da svoje granice još malo pomere unapred. Ali suština je da deca treba da iskoriste svoj talenat i da budu spremna na veliki rad - objašnjava direktorka Matematičke gimnazije u Beogradu Mirjana Katić.

Sleđeći test znanja za njih je Žautikovska olimpijada u Kazahstanu. A devojkama predstoji domaće takmičenje - kvalifikacije za učešće na Evropskoj ženskoj olimpijadi iz matematike.

