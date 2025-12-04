Slušaj vest

Ako ste uspeli da zakoračite u decembar bez prehlade ili nekog od sezonskih virusa, čestitamo, spadate u retku grupu srećnika sa imunim sistemom koji se nije slomio pred konglomeratom virusa i bakterija koji haraju.

Poslednjih nedelja jedan od najvećih problema je, narodski rečeno, "mutant" virus koji, kako kažu pacijenti, jako dugo traje i praćen je dugoročnim posledicama, kao što je uporan kašalj, nadražen nos ili grlo.

Virus čiji simptomi ponekad podsećaju na grip, a ponekad na klasičnu sezonsku prehladu, ispunio je čekaonice u domovima zdravlja. Iako bi, kao i većina adenovirusa, trebalo da „muči“ pacijenta najviše četiri dana, uz dovoljan unos tečnosti i mirovanje, mnogi su se žalili da je trajao do dve nedelje ili pet do šest dana, a potom je usledilo pogoršanje stanja.

U razgovoru sa lekarima opšte prakse u Domu zdravlja na Paliluli, u pitanju je, kako kažu, „klasičan“ sezonski virus, ali sa malim obrtom, traži potpuno mirovanje sve dok se ne povuče ili dok ne prođe posledica, kao što je bakterijska infekcija tretirana antibiotikom, tj. sekundarna bolest.

Njihove koleginice, doktorke opšte prakse Vesna Milićević i Dragica Simić kažu da su, iz iskustva sa pacijentima, primetile da je trenutni sezonski virus uporniji, ali da lako prevari pacijente kojima se stanje kasnije pogorša.

Zašto ovaj virus traje dugo?

- U pitanju je respiratorni virus koji najčešće napada gornje respiratorne organe, a u slučajevima ako bolest nije tretirana, spušta se na pluća. Ukoliko se od samog početka bolest ne odleži, najčešće dolazi do bakterijske upale. Sekundarne bolesti su obično zapaljenje grla ili pluća. Time se tok bolesti produžava. Plastično da objasnim, tri dana ste leškarili, skidali temperaturu, bilo vam je bolje četvrtog dana, otišli ste na posao, sutradan je nastupila bakterijska infekcija, čime su nastali novi problemi, a imunitet je već oslabljen.

Naravno, da i u slučaju disciplinovanog ponašanja može doći do upale grla ili sinusa. Iz prakse za sada mogu da primetim da odgovorniji pacijenti su za nekih sedam dana već ozdravili bez kašlja. Međutim, oni koji su se posle tri dana ili četiri dana vraćali na posao ili redovnim obavezama, uglavnom su dolazili ponovo u lošijem stanju. Ako ne odležite do potpunog ozdravljenja ovaj virus, kašalj je najčešća posledica koja može jako dugo da traje. Lekaru se svakako morate javiti ako je kašalj uporan i traje više od dva dana“, objašnjava doktorka Milićević.

Kako se ponašati ako se razbolite?

Njena koleginica Dragica Simić kaže da zdravlje mora biti na prvom mestu i da život može da sačeka još dva-tri dana dok se ne oporavite.

- Ovakvih sezonskih zimskih virusa je oduvek bilo, nekada su jači, nekada slabiji. Ali, nekada su samo još dva dana odmaranja dovoljna da se potpuno oporavite i da nemate nijedan od problema na koje se pacijenti žale. Važno je da se pacijenti odmah jave kako bi njihov lekar imao uvid u tok bolesti. Ako ne dođe do bakterijske infekcije, antibiotik je nepotreban, ali u nekim slučajevima je neophodan zbog opšteg stanja pacijenta.

Svaki, ali svaki virus mora da se preleži jer će ostaviti trenutne ili trajne posledice - kaže doktorka Simić.

Simptomi aktuelnog virusa?

Pacijenti se na početku infekcije najčešće žale na povišenu temperaturu od 37,8 do 39, glavobolju i bol u grlu. U kasnijim fazama, u slučaju razvijanja bolesti, na uporan kašalj, bolove u sinusima i gnojnu anginu.

Savet lekara je da se miruje što je više moguće od 4 do 6 dana, uz unos tečnosti, vlaknaste hrane, dosta povrća i voća, što manje teške hrane jer se organizam već bori sa virusom, i da se pacijenti vrate obavezama kada su se simptomi potpuno povukli. Kao glavnog krivca za dužinu trajanja bolesti navode manjak discipline i kasniji odlazak lekaru.

