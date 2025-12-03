Slušaj vest

Baka Ljiljana Dačević iz Suvog Dola, žena čija je borba za unuke Marka (17) i Marijanu (14) pre nekoliko godina dirnula celu Srbiju, preminula je.

Ljiljana je svoj život posvetila deci koju je, uprkos svim pritiscima i pokušajima oduzimanja, branila do poslednjeg daha.

Ovu tužnu vest saopštio je na Fejsbuku Dejan Marković Milošević iz Humanitarne organizacije "Gvodzeni puk".

- Ako se sećate porodice Dačević iz Suvog Dola (opština Blace) i borbe baka Ljilje za svoje unuke Marka i Marijanu? Moram da vam kažem da je baka Ljilja preminula. Živela je za Marka i Marijanu, odbranila ih od onih koji su hteli da ih otmu, ali je nažalost preminula - napisao je on.

Živela je za Marka i Marijanu Foto: Privatna arhiva

Kako Kurir nezvanično saznaje, baka Ljiljana se upokojila juče.

Podsetimo, deca su od 2019. godine, otkako im je majka umrla i otac ih napustio, živela s bakom, koja je u decembru 2022. godine ostala bez noge. U tom periodu dok je baka Ljilja bila u bolnici o njima je brinula komšinica. Ljiljana je podnela i zahtev za starateljstvo.

Radnice Centra za socijalni rad su u martu 2021. godine došle da oduzmu dečaka i devojčicu Foto: Privatna arhiva

Radnice Centra za socijalni rad su u martu 2021. godine došle da oduzmu dečaka i devojčicu od njihove bake, koja je bila u invalidskim kolicima.

Na snimcima, koji su tada prepravili društvene mreže, videlo se kako su radnice CZSR razbile vrata, vukle dečaka, ignorisale paniku dece i šok u kojem je baka bila. Ljiljana i deca su vrištali, došle su komšije, koje su ih odbranile.

Reagovalo je i nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktorka Centra za socijalni rad u Blacu smenjena je na predlog resornog ministarstva jer je inspekcija utvrdila da su dve socijalne radnice svojim ponašanjem ugrozile zdravlje i bezbednost dece, koju je trebalo da izmeste iz porodice Dačević iz Suvog Dola.

Vest o njenoj smrti, rastužila je mnoge.

- Neka joj laka zemlja i neka je anđeli čuvaju. bila je hrabra i veliki borac za svoje unučiće. Oni neka budu jaki kao baka Ljilja, a dragi Bog neka im podari puno zdravlja, sreće i uspeha - glasi jedan komentar.