Slušaj vest

Baka Ljiljana Dačević iz Suvog Dola, žena čija je borba za unuke Marka (17) i Marijanu (14) pre nekoliko godina dirnula celu Srbiju, preminula je.

Ljiljana je svoj život posvetila deci koju je, uprkos svim pritiscima i pokušajima oduzimanja, branila do poslednjeg daha.

Ovu tužnu vest saopštio je na Fejsbuku Dejan Marković Milošević iz Humanitarne organizacije "Gvodzeni puk".

- Ako se sećate porodice Dačević iz Suvog Dola (opština Blace) i borbe baka Ljilje za svoje unuke Marka i Marijanu? Moram da vam kažem da je baka Ljilja preminula. Živela je za Marka i Marijanu, odbranila ih od onih koji su hteli da ih otmu, ali je nažalost preminula - napisao je on.

1271453.jpeg
Živela je za Marka i Marijanu Foto: Privatna arhiva

Kako Kurir nezvanično saznaje, baka Ljiljana se upokojila juče. 

Podsetimo, deca su od 2019. godine, otkako im je majka umrla i otac ih napustio, živela s bakom, koja je u decembru 2022. godine ostala bez noge. U tom periodu dok je baka Ljilja bila u bolnici o njima je brinula komšinica. Ljiljana je podnela i zahtev za starateljstvo.

Ljiljana D.
Radnice Centra za socijalni rad su u martu 2021. godine došle da oduzmu dečaka i devojčicu Foto: Privatna arhiva

Radnice Centra za socijalni rad su u martu 2021. godine došle da oduzmu dečaka i devojčicu od njihove bake, koja je bila u invalidskim kolicima. 

Na snimcima, koji su tada prepravili društvene mreže, videlo se kako su radnice CZSR razbile vrata, vukle dečaka, ignorisale paniku dece i šok u kojem je baka bila. Ljiljana i deca su vrištali, došle su komšije, koje su ih odbranile.

Ne propustiteSrbijaNE IDEMO NIKUD Deca iz Blaca PREPLAŠENA, ne žele da napuste baku, dečak napravio barikadu na vratima (FOTO)
2507535-blacedecauposeti1-edit.jpg

Reagovalo je i nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktorka Centra za socijalni rad u Blacu smenjena je na predlog resornog ministarstva jer je inspekcija utvrdila da su dve socijalne radnice svojim ponašanjem ugrozile zdravlje i bezbednost dece, koju je trebalo da izmeste iz porodice Dačević iz Suvog Dola. 

Ne propustiteSrbijaNE DAJ NAS BAKO! DRAMA U BLAČKOM SELU SUVI DOL Cela Srbija zna za ovo dvoje dečice a sad je baka zavapila: Ne uzimajte mi ih!
blace-baka-i-deca-5.jpg

Vest o njenoj smrti, rastužila je mnoge.

- Neka joj laka zemlja i neka je anđeli čuvaju. bila je hrabra i veliki borac za svoje unučiće. Oni neka budu jaki kao baka Ljilja, a dragi Bog neka im podari puno zdravlja, sreće i uspeha - glasi jedan komentar.

Ne propustiteSrbijaJAVLJAJU SE LJUDI IZ ČITAVE SRBIJE ZBOG MALIŠANA IZ BLACA: Svi hoće da pomognu Marku i Marijani samo da ostanu kod baka Ljilje
blace-baka-i-deca-nova.jpg
SrbijaKURIR TELEVIZIJA KOD BAKA LJILJANE IZ BLACA! Drami nije KRAJ: Strah me je jer sud odlučuje, boriću se za unučiće dok mi SRCE KUCA
baka-ljilja-blace-3.jpg
DruštvoBAKA IZ BLACA PONOVO PROHODALA DA JOJ NE BI ODUZELI UNUKE! Ljiljana zahvaljujući dobrim ljudima ustala iz INVALIDSKIH KOLICA
bakica2.jpg
SrbijaBAKA I UNUČIĆI IZ BLACA IMAJU DRAMATIČNE POSLEDICE: Deca preplašena, mališan od ŠOKA muca!(KURIR TELEVIZIJA)
thumbnail.jpg

DRAMA NE PRESTAJE! Baka Ljilja iz Blaca došla u Vladu da traži STARATELJSTVO nad unucima! Za Kurir OTKRILA kakav je odgovor dobila Izvor: Kurir televizija