Slušaj vest

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom iz Ministarstva unutrašnjih poslova skreću pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta.

- Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima - navode iz MUP.

- Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima - dodaju.

Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da inkluzija počinje od svakog od nas. Poštujmo pravo na kretanje, pravo na dostojanstvo i pravo na ravnopravnost. Poštuj mesto – poštuj čoveka.

Ne propustiteDruštvoOBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM Vučić: Ne pravimo razliku među građanima, računajte na našu podršku
tan2017124-122623807-0.jpg
DruštvoDA SVI IMAMO JEDNAKA PRAVA: Danas obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
shutterstock-644245705.jpg
DruštvoOKRENI SE, POKRENI SE: Udruženje Omladina Aranđelovac ogranizuje manifestaciju povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom