Iz MUP apeluju na građana da budu pažljiviji prema učesnicima u saobraćaju sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom iz Ministarstva unutrašnjih poslova skreću pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta.

- Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima - navode iz MUP.

- Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima - dodaju.