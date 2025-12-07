Devojci stanodavac povećao kiriju jer je na društvenim mrežama video fotografiju sa putovanja

Hristina je želela samo da iznajmi stan u Novom Sadu, ali je neočekivano prošla kroz najgori podstanarski košmar!

Ona se, kako tvrdi, uselila u prljav stan, provela mesec dana ribajući tuđe tragove nečistoće, da bi je stanodavac na kraju naterao da napusti stan zbog, ni manje ni više, Instagram objave.

Hristina je pristala da iznajmi stan na godinu dana, dogovoreno usmeno. Kad je ušla, zatekla je prizor koji bi većinu naterao nazad niz stepenice - buđ u fioci za prašak, skorelu hranu na šporetu, štroku u svakom uglu. Sama ga je, kaže, dovela u pristojno stanje.

Ali čim je pomenula javno da je stan bio prljav, stanodavac se "uvredio".

Hristina je javno ispričala svoje iskustvo i upozorila ljude da ne iznajmljuju stan bez ugovora. Foto: Fejsbuk Printscreen/Novosađanke

- Javno sam na svom Instagramu pomenula nezadovoljstvo čistoćom stana (profil mi je otvoren) i stanodavac - koji me ne prati, ali me je očigledno pratio preko nekoga - uvredio se i rekao da mogu da se selim. Rekla sam mu da, sada kada sam sve sredila, neću nigde i da će sve biti uredno i plaćeno na vreme - ispričala je ona na Fejsbuk grupi Novosađanke.

Nakon toga, počeli su novi pritisci. Stanodavac je iznenada saopštio kako se komšinica žali da Hristina "lupa o zid" i "budi je noću". Sve optužbe stizale su isključivo porukama.

- Tražila sam da me pozovu normalno, da razgovaramo. Umesto toga samo napadi. I opet: "Počni da tražiš stan"

Posle dva meseca takvog odnosa odlučila je da ode. Ali ni to nije prošlo glatko.

Hristina se na kraju iselila nakon samo dva meseca. Foto: Promo

- Na kraju sam morala da se iselim nakon samo dva meseca. Otkazni rok je bio mesec dana, ali kada sam mu javila da izlazim ranije jer sam brzo našla drugi stan, rekao je da "ne može" i da moram da ostanem još mesec dana i da platim narednih 15 dana odnosno pola narednog meseca, to se zaboga ne odbija od depozita koji sam mu platila - kaže ona i dodaje da je to sve bilo krajnje bizarno i neočekivano od strane jednog doktora.

Tek kad mu je rekla da je kontaktirala advokaticu, odjednom je sve promenio:

- Obratila sam se advokatici i prva stvar koju mi je rekla bila je: "Nikada više ne iznajmljujte stan bez ugovora o zakupu". Cela situacija bila je izuzetno stresna i traumatična. Selidba je sama po sebi naporna, a kada naletiš na ovakvu osobu - to je 10 puta gore. Čuvajte se, tražite ugovor, plaćajte sve preko računa i ne dozvolite da vam neko urušava mir zbog svoje sujete i neplaćenog poreza. Kada sam mu spomenula da sam konsultovala advokata i da prestane da se iživljava tada je bilo: "Dobro, izađi kad hoćeš!" - rekla je ona dodavši: